"El Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sona erdirilen Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili, "Şu anda el Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Şu anda el Bab ele geçirildi ama her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar ayrıca tam olarak terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladılar. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor. Türkiye'den de bugüne kadar 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabii ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Şu an Suriye'de terör örgütleri arasında da birbirine karşı toprak kazanım mücadelesi, savaşlar var. Fırat Kalkanı operasyonunda el Bab'da önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz daha oradadır. Tüm bu yapılacak çalışmaları da bizim gerçekleştirmemiz lazım."



PKK İLE MÜCADELE



"PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadele ediyoruz. Mücadelemizi hem sınır içinde hem de sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nerede olursa olsun, nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil’de nasıl mücadele ediyorsak ikinci bir Kandil oluşturmak için Sincar bölgesinde de bazı yapılanmalara girdiler. Biz burada da ve diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır, nerede olursa olsun müdahale etmek."