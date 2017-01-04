El Bab bitsin diğer bölgeleri de temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 33. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.



Türkiye'nin istiklal mücadelesi içinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor."



"OLUP BİTENDEN HİÇBİR ŞEY ANLAMIYOR DEMEKTİR"



Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin kendi güvenliği için bölgesinde yürüttüğü mücadeleyi 'başka devletlerin içişlerine karışmak' olarak gören bir kafa, olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyor demektir. DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veren bir ülkeyi, hala 'bu alçak örgüte destek sağlıyor' imasıyla suçlamak, tam da terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye saldıranların istedikleri türden bir söylemdir."



"ŞER İTTİFAKININ DEĞİRMENİNE DE SU TAŞIMIŞ OLUYOR"



Türkiye'nin terör örgütlerine karşı duruşunun değişmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye teröre teslim oldu demek, teröristle, terör örgütleriyle aynı safta yer almaktır. Çünkü terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir. Bu sözü ifade eden kişi siyaset yapmıyor sadece, kendi ülkesinin karşısında oluşturulan şer ittifakının değirmenine de su taşımış oluyor." diye konuştu.



"BU BÖYLE BİLİNMELİ"



Terör örgütlerine destek veren tüm kesimlere aynı şekilde yaklaşılacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bölücü örgüte, dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere fiili, yazılı, sözlü destek verenlere ne yapılıyorsa, mezhep ayrımcılığı veya hayat tarzı üzerinden milletimizin bir kesimini istiskal etmeye çalışanlara da aynı muamele yapılacaktır, bu böyle bilinmeli."



Terör örgütlerine destek veren tüm kesimlere aynı şekilde yaklaşılacağına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bölücü örgüte, dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi örgütlere fiili, yazılı, sözlü destek verenlere ne yapılıyorsa, mezhep ayrımcılığı veya hayat tarzı üzerinden milletimizin bir kesimini istiskal etmeye çalışanlara da aynı muamele yapılacaktır, bu böyle bilinmeli."



"HERKESİN AYNI HAYAT BİÇİMİNE HASİP OLMA MECBURİYETİ YOK"



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hayatı, Türkiye'yi bir kesimin diğerleri üzerinde tahakküm kurduğu bir ülke haline getirmek isteyenlere karşı mücadeleyle geçmiş şahsımdan başka, farklı bir davranış bekleyenler daha çok beklerler. Çünkü biliyorum ki dünyadaki ve ülkemizdeki herkesin aynı hayat biçimine sahip olma mecburiyeti yoktur."

"Tahakküm edilmesine karşıyız"



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Tahakküme karşı olduklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa, namaz kılmayana karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Geçmişte, örtülü olduğu için okullara alınmayan kız çocuklarımıza yapılanlara nasıl rıza göstermemişsek, bugün aksi yönde bir davranış sergilenmesi halinde aynı tavrı ortaya koyarız. Çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşı olduğumuz gibi azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesine de karşı olduğumuzu da açıkça ifade etmek isterim."



"DİĞER BÖLGELERİ DE TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ"



Erdoğan, El Bab operasyonunu kısa sürede bitirecek yeni bir tertiplenmeye gidildiğini belirterek, "Suriye'de El Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidildi. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Münbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız." dedi.