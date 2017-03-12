Ekvador'dan Türkiye'ye teşekkür

Ekvador Eğitim Bakanı Yardımcısı Herrera, ülkede geçen yıl meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin yaptığı yardımlara ilişkin, "Zor anlarımızda iyi niyetle yardım ve iş birliği elini uzatan Türk halkına teşekkür mesajı yolluyorum" dedi.

Miguel Herrera, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ekvador Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolünün imza töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ekvador'da geçen yıl 650'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'nin yaptığı yardımlardan ülke olarak razı olduklarını ifade eden Herrera, "Bize zor anlarımızda iyi niyetle yardım ve iş birliği elini uzatan Türk halkına teşekkür mesajı yolluyorum." diye konuştu.



Herrera, TİKA ile eğitim alanında imzaladıkları iş birliği protokolüne ilişkin olarak da Türkiye'nin bu alandaki yardım niyetinin ve teklifinin çok önemli olduğunu söyledi.



HERRERA'NIN TÜRKİYE SEYAHATİ



Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve iyi tanıdığını vurgulayan Herrera, Türk halkını da Ekvador'u ziyaret etmeye davet etti. Herrera, etrafındaki herkese Türkiye'ye gitmelerini tavsiye ettiğini söyledi.



Türkiye'nin turizmde daha çok öne çıkmış şehirlerini veya Akdeniz kıyılarını değil de Anadolu şehirlerini görmeyi tercih ettiğini dile getiren Herrera, İstanbul'dan Ankara'ya oradan da Trabzon'a geçerek Karadeniz kıyılarını gezdiğini belirtti. Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya da gittiğini söyleyen Herrera, "Peygamberler şehri" olarak bilinen bu şehrin tarihini bildiğini ve çok etkileyici bulduğunu ifade etti.



Türkiye'de çok iyi vakit geçirdiğini söyleyen Herrera, "Türkiye’yi yalnızca bir ülke olarak beğenmiyorum, Türk halkını da harika buluyorum. İyilikle dolu bir karakteri var." dedi.



İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ



Eğitim ve araştırma alanında karşılıklı proje geliştirmeyi, teknik ve idari konularda iş birliğini amaçlayan protokol, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ile Herrera tarafından imzalandı.



Ekvador Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin Quito Büyükelçisi Korkut Güngen, TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan ve TİKA heyetinin yanı sıra Ekvador Milli Eğitim Bakanlığından üst düzey bürokratlar hazır bulundu.



