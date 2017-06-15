Ekşi limondan tatlı gelir

Türkiye, Rusya Federasyonu'na yılın 5 aylık döneminde 54 bin 979 ton limon ihraç ederek karşılığında 36 milyon 623 bin dolar kazandı.

Türkiye, Rusya Federasyonu'na 1 Ocak - 31 Mayıs tarihlerindeki 5 aylık dönemde 54 bin 979 ton limon ihraç ederek karşılığında 36 milyon 623 bin 153 dolar gelir elde etti.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın 5 aylık döneminde 17 kalem meyve ve sebze ihraç edildi.



Türkiye, ihraç edilen 215 bin 379 ton meyve ve sebze ihracatından 123 milyon 738 bin 321 dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 113 bin 140 ton meyve sebzeden ise 78 milyon 231 bin 553 dolar kazanıldı.



Verilere göre, bu yılın 5 aylık döneminde gerçekleştirilen ürün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 90, gelirde ise yüzde 58 arttı.



EN FAZLA GELİR LİMONDAN



Bu meyve ve sebzeler arasında en fazla gelir limondan elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 39 bin 334 ton limon ihraç eden Türkiye, bunun karşılığında 33 milyon 488 bin 828 dolar temin etti.



Bu yılın aynı döneminde ise Türkiye'nin ihraç ettiği limon miktarı yüzde 40 artarak 54 bin 979 tona, gelir ise yüzde 9 artarak 36 milyon 623 bin 153 dolara yükseldi.



Meyve sebze ihracatında limondan sonra en fazla gelir 31 milyon 630 bin 858 dolarla mandalinadan, 12 milyon 594 bin 546 dolar soğandan, 9 milyon 219 bin 211 dolar greyfurttan, 8 milyon 663 bin 529 dolar kayısıdan elde edildi.



Miktar açısından değerlendirildiğinde ise geçen yıla göre en fazla artış gösteren ihraç ürünü yüzde 47 ile ayva, yüzde 42 ile lahana oldu.



İHRACATIN 3'TE 1'İ DOĞU KARADENİZ'DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Rusya Federasyonuna, limon ihracatının 15 bin 127 tonu Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi.



Bölgeden yapılan limon ihracatından 9 milyon 941 bin 773 dolar gelir sağlandı.



Geçen yıl bölgeden 11 bin 265 ton limon ihraç edilerek karşılığında 9 milyon 795 bin 932 dolar temin edilmişti. Bölgeden yapılan ihracatta geçen yıla göre miktar bazında yüzde 34, gelir bazında ise yüzde 1 artış yaşandı.



Türkiye'den yapılan limon ihracatının 3'de 1'i Doğu Karadeniz'den gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat, toplam gelirin yüzde 27'sini oluşturdu.



Ayrıca, Doğu Karadeniz'den Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Kazakistan, Polonya, Letonya, Afganistan ve Yunanistan'a da limon ihraç edildi.



Bu ülkelere 5 bin 842 ton limon ihraç edilerek, karşılığında 3 milyon 444 bin 68 dolar elde edildi.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yöneti̇m Kurulu Başkanı (DKİB) ve Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Gürdoğan, ocak-mayıs ayları arasında 1 milyon 559 bin 470 ton yaş meyve ve sebze karşılığında Türkiye'nin 749 milyon 66 bin 770 dolar gelir temin ettiğini söyledi.



Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 1 milyon 354 bin 299 ton yaş meyve ve sebze karşılığında 706 milyon 546 bin 704 dolar gelir sağlandığını anımsatan Gürdoğan, bu yılın aynı döneminde miktar açısından yüzde 15, gelir açısından ise yüzde 6 artış olduğuna dikkati çekti.