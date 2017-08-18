Ekşi Höyük'te 8 bin 600 yıllık bulgular ortaya çıktı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu, Ekşi Höyük'teki kazılarda 8 bin 600 yıl öncesine ait bulguların ortaya çıkartıldığını söyledi.

Ekşi Höyük Kazı Heyeti Başkanlığını da yürüten Dedeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Neolitik döneme ait höyükteki kazı çalışmalarına 2015'te başladıklarını belirtti.



Kültür Bakanlığının yanı sıra Pamukkale, Koç, Trakya ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitelerindeki akademisyenlerden destek aldıklarını ifade eden Dedeoğlu, Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ekşi Höyük'teki kazılarda insanlık tarihine ışık tutacak bulgular elde edildiğini vurguladı.







Kazı çalışmalarında 8 bin 600 yıllık bulguların ortaya çıkartıldığını aktaran Dedeoğlu, şöyle konuştu:



"Bulunan 5 ayrı insan kemiği inceleniyor. Erkek iskeletinin oldukça iri olduğu göze çarpıyor. Kazı alanından çıkardığımız materyaller, insanların kullandığı aletler, mimari tabanları incelediğimizde buranın 8 bin 600 yıl önce kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 8 bin 600 yıldan daha öncesine gitme ihtimali var. Höyüğün 9-10 bin yıl önce kullanıldığı da ortaya çıkabilir. Bu kazı, bilim insanlarını oldukça heyecanlandırıyor."



Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da 26 kişilik kazı ekibine destek olduklarını dile getirdi.



Kazı ekibinin Aşağıseyit Mahallesi'ndeki höyükte de çalışma yapacağını hatırlatan Akcan, "Bu kazılar sadece Çal için değil, bilim dünyası ve insanlık tarihi adına da oldukça önemli." diye konuştu.