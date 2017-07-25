Ekonomik ilişkiler Türk-Alman ortaklığının sigortası

Türkiye ile Almanya arasında köklü geçmişe dayalı ekonomik ilişkiler, stratejik ve diğer alanlarda da birlikte hareket etmeyi teşvik ediyor.

Ekonomisi ağırlıklı i̇malat sanayi̇, teknoloji ve ilgili hizmet sektörlerine dayanan Almanya, Dünya Ticaret Örgütünün 2015 verilerine göre dış ticarette dünya sıralamasında ABD ve Çin'in ardından ihracatta ve ithalatta üçüncü sırada yer alıyor.



Türkiye'nin yabancı ülkelerle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerine bakıldığında en yoğun ilişkilerin Almanya ile olduğu dikkati çekiyor.



Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunan Almanya, en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Almanya'ya yapılan ihracat 2016'da yüzde 4,4 artışla 14 milyar 4 milyon 848 bin dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam Türkiye'nin ihracatının yüzde 9,8'ini oluşturdu. İthalatta ise Almanya Çin’den sonra ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl bu ülkeden ithalat yüzde 0,6 artışla 21 milyar 473 milyon 789 bin doları buldu.



Bu yılın mayıs ayı itibarıyla da bu ülkeye ihracat 1 milyar 237 milyon dolar, ithalat ise 1 milyar 816 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının yüzde 90'ı sanayi mamullerinden, yaklaşık yüzde 10'u ise tarım ve gıda ürünlerinden, ithalatın ise yüzde 98'i sanayi mamullerinden, yüzde 2'si ise tarım ürünlerinden oluştu.



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YATIRIM İLİŞKİLERİ



Öte yandan geçen yıl Türkiye'ye toplam 12,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşirken, bunun 6,7 milyar dolarlık kısmını sermaye girişi oluşturdu.



Sermaye girişlerinde ilk sırayı 961 milyon dolarla İngiltere alırken, üçüncü sırada yer alan Almanya'dan Türkiye'ye sermaye girişi ise yüzde 21,1 artarak 430 milyon dolara çıktı.



Geçen yıl uluslararası sermayeli şirketlerin sayısında ise Almanya 399 firmayla ilk sırayı aldı.



Bu yılın ocak-nisan döneminde ise 3,6 milyar dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşirken, nisan sonu itibarıyla faaliyette bulunan toplam 54 bin 992 uluslararası sermayeli şirket arasında AB ülkeleri ortaklı girişim sayısı 22 bin 38 ile birinci sırada yer aldı. Bu grupta da Almanya 6 bin 969 şirketle başı çekti.



Türkiye'de faaliyette bulunan Alman firmaların sektörel dağılımına bakıldığında hizmetler ve imalat sanayisinin, yatırımda en fazla tercih edilen sektörler olduğu görülüyor.



İmalat sanayisinde gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makina imalat sanayisi, taşıt araçları imalat sanayisi ön plana çıkıyor. Hizmet sektöründe ise Alman yatırımcıların ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı gibi alt sektörlerde yoğunlaştıkları dikkati çekiyor.



İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin devam devam etmesi halinde Almanya'daki Türk girişimcilerin sayısının 160 bine, yatırım hacminin 15 milyar avroya ulaşacağı, Türk işletmelerinde yaklaşık 720 bin kişiye iş imkanı sağlanacağı ve bu firmaların yıllık toplam cirolarının 66 milyar avro düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.



ALMAN TURİSTLERİN TERCİHİ TÜRKİYE



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre de geçen yıl Türkiye’yi 25,4 milyon yabancı ziyaret ederken Almanya 3 milyon 890 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Bu rakam 2015 yılında 5,6 milyon düzeyindeydi. Bu yılın ilk 5 ayında ise Türkiye’yi 863 bin 572 Alman vatandaşı ziyaret etti.