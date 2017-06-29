Ekonomik güven endeksi azaldı

Endeks haziranda geçen aya göre yüzde 1,6 azalarak 100,5'ten 98,9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre, ekonomik güven endeksi haziranda mayısa göre yüzde 1,6 azalışla 100,5 değerinden 98,9'a geriledi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,8 azalarak 72,8'ten 70'e indi.



Hizmet sektörü güven endeksi aynı ayda mayısa göre yüzde 3,1 gerilemeyle 102'den 98,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azalışla 102,8'den 100,7'ye düştü. Bu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 3,8 artışla 104,8'den 108,8'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 86,3'ten 86,7'ye ulaştı.



