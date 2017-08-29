Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 2,5 artarak 103,4'ten 106'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre, ekonomik güven endeksi ağustosta temmuza göre yüzde 2,5 artışla 103,4 değerinden 106'ya çıktı. Ekonomik güven endeksindeki yükselişi reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlar sağladı.



Ağustosta reel kesim güven endeksi 110,2, hizmet sektörü güven endeksi 105,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 değerlerine yükseldi.



Temmuzdaki 85,5 değerinden ağustosta 88,3 değerine yükselen inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3'lük yükselişle en fazla artış kaydeden endeks olurken, azalış gözlenen tek endeks 71,1'e inen tüketici güven endeksi oldu.