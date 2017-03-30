Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 5 artarak 91,5'ten 96,1'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre, ekonomik güven endeksi martta geçen aya göre yüzde 5 artışla 91,5 değerinden 96,1'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi martta geçen aya göre yüzde 3,2 artarak 65,7'den 67,8'e çıktı.



Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda şubata göre yüzde 4,4 artarak 92,9'dan 96,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 106,5'ten 106,7'ye, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 12,3'lük artış göstererek 76,4'ten 85,8'e yükseldi.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 97,9'dan 97,7'ye geriledi.