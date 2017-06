Ekonomik göstergeler iyiye gidiyor

Başbakan Yıldırım, "Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen iftar yemeğinde, 22. dönemden bugüne kadar AK Parti'de görev alan milletvekilleriyle bir araya geldi.



Başbakan Yıldırım, "Bugün ekonomik göstergeler de büyüme oranımız da iyiye gidiyor. Enflasyon da düşme eğilimine girdi. Her şey çok daha güzel olacak, yarınımız bugünden güzel olacak hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan iftarında yol arkadaşlarıyla birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirterek, bereket, rahmet ve günahlardan arınma ayı olan ramazanın Türk milleti ve İslam alemi için huzura, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.



Kutlu davaya verilen emeklerin, yapılan katkıların her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu dava milletin davasıdır, halkın davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Sizler AK Parti ailesi olarak Türkiye'nin bütünlüğünü, bütün renklerini, motiflerini temsil ediyorsunuz. Biz AK Parti'yi bir zümrenin, çıkar grubunun partisi değil, 81 vilayetin, bütün bir milletin partisi olarak kurduk ve hizmetlerimizi de ilk günden bugüne aynı anlayışla sürdürüyoruz." diye konuştu.



Yıldırım, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de, siyaset ve ekonomi alanında çok derin krizlerin yaşandığı, adeta Türkiye'nin dibe vurduğu bir durumda görevi milletten aldığını, bu kutlu yolculukta 3 Kasım 2002'den itibaren AK Parti Meclis gruplarını oluşturan milletvekillerinin gayretleriyle Türkiye'nin sıkıntılarını geride bıraktığını söyledi.



AK Parti kadrolarının Türkiye'ye birlik ve beraberlik ruhunu aşıladığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini söyle sürdürdü:



"Sizler, Türkiye'nin aklını birleştirdiniz, ülkenin aklı ve vicdanı oldunuz. Ülkemizi karanlıklardan aydınlığa taşıyan büyük değişimin mimarları sizler oldunuz. Son 15 yılda AK Parti hükümetleri olarak Meclis çatısı altında Türkiye'nin geleceği adına çok ama çok önemli kararlara imza attık. Bazen sabahlara kadar süren yasama faaliyetleriyle sessiz devrimleri gerçekleştiren AK Parti grubunun mensuplarısınız. Türkiye gelişti, güçlendi ve milletimizin beklediği hizmetlerle buluştu. Bütün bu dönüşümlerde, gelişmeden her birimizin alın teri, akıl teri var. Allah sizlerden razı olsun. Anayasa değişikliklerinden refomlarla, yasalara... Vesayet zincirlerini kırmış bütün temel kanunlarda sizlerin emeği var. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, ulaşıma birçok alanda Türkiye'nin katettiği bu ilerlemelerde her birinizin büyük emeği var. AK Parti grubunun mensubu olarak sizler Türk demokrasi tarihine mührünüzü vurdunuz. Demokrasimizi, hak ve özgürlükler temelinde daha da ileriye taşıyacağız, işimiz henüz bitmedi. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, milletimizin beklediği hedefleri gerçekleştirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."



Başbakan Yıldırım, milletin bugün mutlu ve müreffeh bir geleceğe güvenle yürüdüğünü, dev yatırımlarla güçlenen ve başarı çıtasını daha da yukarı koyan bir Türkiye'nin olduğunu, gelecek nesilelerin bütün bu gayretleri hayırla yad edeceğini dile getirdi.



Türkiye'nin dönüşümü için 3 Kasım'ın bir milat olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Sayın Genel Başkanımız, Kurucu Liderimiz, Cumhurbaşkanımız milletin önüne düştü, biz de onunla beraber bu kutlu yürüyüşü başlattık. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kurulduğu gün Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi. Aradan geçen 15 yılda bunun nasıl gerçeğe dönüştüğünü gördük, milletimiz gördü. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Vesayet odakları bir bir ortadan kaldırıldı. Devlet ile millet arasındaki mesafe kapandı. Vatandaş devleti her zaman yanında hissetti. Devletin imkanlarını bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bölgeler arasında ayrım gayrım yapmadık. Etnik kimlikleri değil, milletin birliğini ön plana çıkardık. Birleştirici, üniter devlet yapısını güçlendiren siyasi kararlara imza attık. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, vatandaşlarımız da AK Parti'yi kucakladı, AK Parti'nin arkasında durdu ve yapılan 12 seçimde de arka arkaya partinin çıtasını daha da yükseğe çıkardı."



Yıldırım, milletin kendilerine güvendiğini, bu güveni boşa çıkarmadıklarını, hep birlikte bu gurur tablosunda hissedar olduklarını sözlerine ekledi.



"BU ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"



"Ne yaparsa yapsınlar beyhudedir, Türkiye'nin her karış toprağını bu şer odaklarından, bu alçak terör örgütünden temizleyeceğiz." diyen Yıldırım, "Türkiye'nin her köşesinde, her vatandaşımızın rahatça seyahat edebileceği, yaşayabileceği, iş tutabileceği şartları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.