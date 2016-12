Ekonomide 2016 böyle geçti

Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz darbe girişimi, terör olayları, bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle zor bir yılı geride bıraktı.

Türkiye bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen çok sayıda dev projeyi de hayata geçirdi.



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet ile kurullardaki görev dağılımı yeniden belirlenirken Yıldırım, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu (EKK) doğrudan kendisine bağladı.



FETÖ'nün darbe girişimi, terör olayları ve küresel gelişmelerin olumsuz etkileri hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti.



Başbakan Yıldırım, yıl genelinde reel sektör, ihracatçı, KOBİ ve iş gücü piyasasının rahatlatılmasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbir açıkladı. "Ekonomik Müjdeler Paketi", "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Cazi̇be Merkezleri̇ Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi̇", "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" kararları ve "Süper Teşvik" uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi.



Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırması beklentisi ve küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen dolar kuru, ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesiyle art arda rekorlar kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların ateşini düşürmeye yönelik çeşitli kararlar alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk lirasına destek çağrısı yaptı.



Erdoğan'ın çağrısı üzerine kamu ve özel sektör harekete geçti, dolar hesapları Türk lirasına dönüştürüldü. Kamu ihalelerinin Türk lirasıyla yapılması kararı alınırken, vatandaşlar da ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirerek kampanyaya destek verdi.



Devlet ve vatandaşın "barışması" olarak da yorumlanan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemesi hayata geçirildi. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığınca 77,6 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumunca 34,3 milyar lira olmak üzere, 111,9 milyar liralık borç yapılandırıldı.



Bu yıl hayata geçirilen ulaştırma projeleriyle Avrupa ve Anadolu yakaları 5'inci kez birleşti. Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. Deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, Marmaray'ın ardından açıldı. İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.



Türkiye'de 74,5 milyonu bulan mobil abone sayısı bu yıl yeni bir teknolojiyle tanıştı. Türkiye, dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.



GÖKTÜRK-1 uydusu uzaya fırlatıldı.



Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarının bloke edilmesine karar verildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.



Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 daraldı. Böylece ülke ekonomisinde 27 çeyrektir süren büyüme serisi kesintiye uğramış oldu.



Bu yıl ekonomi dünyası bazı önemli kayıplar da yaşadı. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli şirketlerinden olan Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yaşamını yitirdi.



Ekonomide 2016 yılında öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:



1 Ocak

- Alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarı yaklaşık yüzde 15 artırıldı. Tütün ürünlerinde paket başına asgari maktu vergi 4,20 liradan 4,42 liraya yükseltildi.



4 Ocak

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2015'in aralık ayında yüzde 0,21 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,33 düşüş gösterdi. 2015 yılında tüketici fiyatları yüzde 8,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,71 arttı.



11 Ocak

- 2015 için yüzde 3 olarak öngörülen büyüme, 2016-2018 dönemine ilişkin yeni Orta Vadeli Program'da yüzde 4'e revize edildi. 2016 için büyüme beklentisi yüzde 4,5, 2017 ve 2018 için de yüzde 5 oldu. Programda, 2015 için yüzde 10,5 olarak öngörülen işsizlik oranı yüzde 10,2'ye çekildi, enflasyon oranı yüzde 8,8'e yükseltildi.



21 Ocak

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE sepetini güncelledi. Sepete elbise, çiğ köfte, pizza ve avukatlık ücretleri eklenirken, 2000 cc otomobil, dikiş ipliği, bezelye, DVD oynatıcı, özel dershane ücreti ve elektrikli epilasyon aletleri gibi kalemler çıkarıldı.



22 Ocak

- Türkiye genelinde satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320 oldu. Bu rakamla, Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.



- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi.



28 Ocak

- Türkiye nüfusu, 2015'te bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi artarak, 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişiyle en fazla nüfusa sahip il oldu.



29 Ocak

- Türkiye'nin turizm geliri, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalarak 31,5 milyar dolar oldu.



- TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 8,7 azalarak 143 milyar 935 milyon dolar, ithalatı yüzde 14,4 azalarak 207 milyar 203 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 25,2 azalarak 63 milyar 268 milyon dolara geriledi.



3 Şubat

- TÜFE ocakta yüzde 1,82, Yİ-ÜFE yüzde 0,55 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,94 oldu.



8 Şubat

- TÜİK tarafından açıklanan 2015 yılı aralık ayı sanayi üretimi verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,5 yükseldi.



9 Şubat

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kırmızı et sektörü temsilcileriyle alınan karar gereği, kıymanın tavan fiyatının 32 lira olmasıyla ilgili fikir birliğine varıldığını açıkladı.



22 Şubat

- Mustafa Koç'un ölümünün ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.



3 Mart

- TÜFE şubatta yüzde 0,02, Yİ-ÜFE yüzde 0,2 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,47 oldu.



6 Mart

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün son tabliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı törenle yerleştirildi.



- Trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 milyonu aştı. Ocak ayı itibariyle bu rakam 20 milyon 98 bin 994 oldu.



15 Mart

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiğ süt alımlarında aracıların haksız kazanç elde etmesini engellemek ve süt veren hayvanların kesimini önlemek için Et ve Süt Kurumuna süt piyasasına müdahale talimatı verdi.



23 Mart

- Türkiye'de işsizlik oranı, 2015'te bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 204 bin kişi yükselerek, 3 milyon 57 bin kişiye çıktı.



31 Mart

- Türkiye ekonomisi 2015 yılında yüzde 6,1 büyüdü. 2015'in son çeyreğinde yakalanan yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla Türkiye, üst üste 25 çeyrek büyüme gösterdi.



1 Nisan

- Türkiye dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş yaptı.



4 Nisan

- TÜFE martta yüzde 0,04 azalırken, Yİ-ÜFE yüzde 0,40 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,46, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,80 oldu. TÜİK'in 1983 yılından bu yana açıkladığı veriler dikkate alındığında, Türkiye ilk kez negatif mart enflasyonuyla tanıştı.



7 Nisan

- Türksat'ın yeni Genel Müdürü Cenk Şen oldu.



9 Nisan

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.



15 Nisan

- Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 31 bin kişi artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu.



16 Nisan

- Mahkeme kararıyla geçen yıl yönetimine kayyum atanan Koza-İpek Holding'e ait, aralarında Lamborghini, Porsche, Bentley, Ferrari gibi markaların da yer aldığı 22 lüks otomobilden 11'i düzenlenen ihalede satıldı.



22 Nisan

- Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'nın ardından en büyük organizasyon kabul edilen Dünya Botanik EXPO'su, "çiçek ve çocuk" temasıyla "EXPO 2016 Antalya" adıyla açıldı.



29 Nisan

- Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 azalarak 34,7 milyar dolar, ithalatı da yüzde 10,6 düşüşle 46,8 milyar dolar oldu.



2 Mayıs

- İthalatta Risk Esaslı Denetim Sisteminin uygulanmasına başlandı.



3 Mayıs

- TÜFE nisanda yüzde 0,78, Yİ-ÜFE yüzde 0,52 yükseldi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,57, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,87 oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 1,38 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi.



6 Mayıs

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlarla şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



16 Mayıs

- Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.



24 Mayıs

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında kurulan 65'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı.



- 65. Hükümet'te Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı, Naci Ağbal Maliye Bakanı, Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Faruk Çelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı, Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı, Nihat Zeybekci Ekonomi Bakanı, Faruk Özlü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ahmet Arslan da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görevlendirildi.



27 Mayıs

- Kurullarda görev alacak hükümet üyeleri belirlendi. Ekonomi Koordinasyon Kuruluna Başbakan Binali Yıldırım'ın, Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlenmesi Kurulu'na Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin, Para-Kredi ve Koordinasyon Kuruluna Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlık etmesi kararlaştırıldı.



3 Haziran

- TÜFE mayısta yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,48 yükseldi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,25 oldu.



9 Haziran

- Patlayıcıya konu olan nitratlı gübre satışı donduruldu.



10 Haziran

- TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü açıkladı. TÜİK, bu rakamı, aralık ayındaki yöntem değişikliği sonrası, yüzde 4,5 olarak revize etti.



15 Haziran

- Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak, yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 46 bin kişi azalarak 3 milyon 23 bin kişi oldu.



28 Haziran

- Başbakan Binali Yıldırım, esnaf ve sanatkarların borçlarının gecikmiş faizlerini tamamen sildiklerini, geri kalan borçlarını da yeniden yapılandırdıklarını, bu şekilde 110 bin esnafın tamamını, 400 milyon liralık yükten kurtardıklarını bildirdi.



- Toprak Mahsülleri Ofisi, Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2016 için ton başına 910 lira olarak açıkladı.



29 Haziran

- Hazine Müsteşarlığına Osman Çelik atandı.



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik turizm kısıtlamalarının kaldırılması talimatını verdi, ticari ilişkiler de dahil olmak üzere, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda hükümeti görevlendirdi.



30 Haziran

- Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, Brüksel'de düzenlenen hükümetler arası konferansla açıldı.



- Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada bulunan Kocaeli'ndeki Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı.



4 Temmuz

- Ekonomik Müjdeler Paketi açıklandı.



- Haziranda TÜFE yüzde 0,47, Yİ-ÜFE yüzde 0,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,64, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,41 oldu.



13 Temmuz

- Türkiye'nin vergi rekortmeni 2015 i̇çi̇n 45 mi̇lyon 157 bi̇n 918,24 li̇ra vergi̇ tahakkuk etti̇ri̇len Semanat Arsel oldu. Merkez Bankası ise ödediği 2 milyar 350 milyon 350 bin 777 lira ile kurumlar vergisi rekortmeni olarak belirlendi.



15 Temmuz

- Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalışla yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 bin kişi artarak 2 milyon 824 bin kişi oldu.



- Merkezi yönetim bütçesi haziranda 7,9 milyar lira açık, yılın ilk yarısında ise 1,1 milyar lira fazla verdi.



- Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında vefat etti.



24 Temmuz

- Kapatılan kurum ve kuruluşların bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesapları OHAL kapsamında bloke edildi.



29 Temmuz

- Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalatı yüzde 7 artarak 19 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziranda dış ticaret açığı, yüzde 5 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi.



- Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 azalarak, 4 milyar 981 milyon 318 bin dolar oldu.



3 Ağustos

- TÜFE temmuzda yüzde 1,16, Yİ-ÜFE yüzde 0,21 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,96 oldu.



4 Ağustos

- Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarından trafik cezalarına kadar pek çok borcun yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.



15 Ağustos

- Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 106 bin kişi artarak 2 milyon 895 bin kişi oldu.



17 Ağustos

- TİB, OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile kapatıldı.



18 Ağustos

- Boydak Holding'e FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atandı.



19 Ağustos

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.



25 Ağustos

- BES'e otomatik katılıma ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, 1 Ocak 2017'de başlayacak.



26 Ağustos

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı.



- Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin kurulmasına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.



4 Eylül

- Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi̇ Cazi̇be Merkezleri̇ Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi̇"ni açıkladı.



5 Eylül

- TÜFE ağustosta yüzde 0,29 düşüş gösterirken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 3,03 oldu.



8 Eylül

- Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının her sene yıl boyu sürdürülmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



- Benzin, motorin ve motorlu taşıtlarda kullanılan LPG'de (otogaz) uygulanan ÖTV tutarlarında 20 kuruş artış yapılırken, konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV ise 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürüldü.



9 Eylül

- Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi büyümesini üst üste 27 çeyrek sürdürdü.



19 Eylül

- Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bin kişi oldu.



21 Eylül

- TÜİK'in 2015 yılı gelir dağılımı istatistiklerine göre, Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 46,5'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 6,1 oldu.



27 Eylül

- Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin taksitlendirme süresi 72 ay, tüketici kredilerinin vadesi 48 ay olarak belirlendi. Konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde 75'ten 80'e yükseltildi.



2 Ekim

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Funda Makbule Ocak atandı. Ocak, kurumun ilk kadın genel müdürü oldu.



3 Ekim

- TÜFE eylülde yüzde 0,18, Yİ-ÜFE yüzde 0,29 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,28, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,78 oldu. Gıda fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,70 gerileyerek tarihinde ilk kez eylül döneminde negatif bölgede yer aldı.



4 Ekim

- 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) revizyona gidildi. Buna göre, OVP'de işsizlik oranı, 2016 için yüzde 10,2'den yüzde 10,5'e, 2017'de yüzde 9,9'dan yüzde 10,2'ye, 2018'de yüzde 9,6'dan yüzde 10,1'e yükseltilirken, işsizliğin 2019'da da yüzde 9,8 olacağı öngörüldü. 2016 büyüme oranı tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 3,2'ye revize edildi. Büyüme oranının 2017'de yüzde 4,4, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 5 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Yüzde 7,5 olan yıl sonu enflasyon hedefinde değişikliğe gidilmedi.



5 Ekim

- Hibrit otomobiller için ÖTV oranları yüzde 50'ye varan oranlarda indirildi.



9 Ekim

- Türkiye ile Rusya arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.



12 Ekim

- Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



17 Ekim

- Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda 2015 yılının aynı ayına göre 0,9 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 354 bin kişi artarak 3 milyon 324 bin kişi oldu.



27 Ekim

- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci görevinden istifa etti.



31 Ekim

- Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 gerileyerek 10 milyar 935 milyon dolar, ithalatı da yüzde 0,7 düşüşle 15 milyar 296 milyon dolar oldu.



- Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 azalarak, 8 milyar 277 milyon 9 bin dolara geriledi.



3 Kasım

- TÜFE ekimde yüzde 1,44, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,16, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,84 oldu. Enflasyondaki yüzde 1,44'lük artış, son 10 yılın en düşük ekim ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.



7 Kasım

- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yönetilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirket sayısının 527'yi bulduğunu, bunların yaklaşık 271'inin 9 büyük gruba ait olduğunu açıkladı.



8 Kasım

- TÜİK'e göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde ağustosa göre yüzde 3,8 geriledi.



- Milli Piyango İdaresince 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon lira olarak belirlendi.



9 Kasım

- Türkiye'de üretilen ilk hibrit ve crossover araç olan C-HR'nin seri üretimi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki tesislerinde düzenlenen törenle başladı.



11 Kasım

- Yeniden değerleme oranı 2016 yılı için 3,83 olarak tespit edildi.



15 Kasım

- Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu.



25 Kasım

- Otomobilde ÖTV oranlarında motor silindir hacminin yanı sıra fiyat kriteri de devreye alındı. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin ve 70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600- 2000 cc olan, değeri ise 100 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV’si yüzde 100 olarak belirlendi. Düzenlemenin bütçede 3 milyar liraya yakın gelir etkisi meydana getirebileceği ifade edildi.



26 Kasım

- "Süper Teşvik" olarak nitelendirilen asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon dolar olan projeler için firmalara, vergi muafiyeti ve indirimi, sermaye katkısı, yatırım yeri tahsisi ve kamu alım garantisi gibi proje bazlı devlet yardımı verilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi.



28 Kasım

- Maliye Bakanlığınca yeniden yapılandırma kapsamında 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 liralık borç yapılandırıldı.



29 Kasım

- Sosyal Güvenlik Kurumuna yeniden yapılandırma kapsamında 34 milyar 254 milyon 412 bin lira tutarında başvuru yapıldı.



30 Kasım

- Ekonomi Bakanı Başdanışmanı Adnan Yıldırım, Eximbank Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atandı.



1 Aralık

- Taze üzüm şarabı, köpüklü şarap ve fermente edilmiş diğer içecekler dışındaki alkollü içeceklerle asgari maktu ÖTV yüzde 10, tütün ürünlerinde maktu vergi 7 kuruş artırıldı.



2 Aralık

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara ellerinde bulunan dövizleri Türk lirasına çevirme çağrısında bulundu.



- TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) başkan yardımcılığına seçildi.



3 Aralık

- ATO Başkanlığına Gürsel Baran seçildi.



4 Aralık

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BES'te "kademeli geçiş" kararı aldıklarını açıkladı.



5 Aralık

- TÜFE kasımda yüzde 0,52, Yİ-ÜFE yüzde 2 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,41 oldu.



- Bazı alışveriş merkezleri Erdoğan'ın çağrısı üzerine kira kontratlarını Türk lirasına dönüştürme kararı aldı.



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayacak GÖKTÜRK-1 uzaya fırlatıldı.



6 Aralık

- ÖİB tarafından ihalelerin Türk lirası ile gerçekleştirileceği, süreci devam eden tüm ihalelerde de ihale bedeli, teminat bedeli ve diğer tüm ödemelerde TL'ye geçiş prosedürü yapılacağı açıklandı.



7 Aralık

- BTK, 4,5G ihalesini kazanan operatörlerin 2017 yılının nisan ayındaki 657 milyon avro tutarındaki son taksitlerinin TL ile alınmasını kararlaştırdı.



8 Aralık

- Başbakan Binali Yıldırım, reel sektör, ihracatçılar ve iş gücü piyasasına yönelik tedbirleri içeren EKK kararlarını açıkladı.



12 Aralık

- TÜİK, ulusal hesaplar konusunda AB yönetmeliklerine (ESA 2010) uygun olarak yapılan revizyon çalışmalarını tamamladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçüldü. Ekonominin 27 çeyrek süren büyüme serisi, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 1,8'lik daralmayla kesintiye uğradı. 2015 yılında ekonomideki büyüme oranı da yüzde 6,1 olarak revize edildi. Öte yandan, geçen yıl kişi başına GSYH cari fiyatlarla 29 bin 885 lira, dolar cinsinden 11 bin 14 dolar olarak revize edildi. TÜİK daha önce kişi başına GSYH değerini 2015 için cari fiyatlarla 25 bin 118 lira, dolar cinsinden de 9 bin 257 dolar olarak açıklamıştı.



15 Aralık

- Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu.



19 Aralık

- Rekabet Kurulu, Asya Katılım Bankası AŞ'nin tek kontrolü altında bulunan Asya Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verdi.



20 Aralık

- İstanbul'un iki yakasını Marmaray'ın ardından ikinci kez denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli açıldı. Proje sayesinde 100 dakika süren Kazlıçeşme-Göztepe arası yolculuk 15 dakikaya indi.

Kaynak: AA