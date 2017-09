Ekonomi büyümede dünyada bir numara olacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 3,2 büyüdüğünü belirterek, "2017'de ilk iki çeyrekte yüzde 5,2 ve üçüncü çeyrekte 2016'daki üçüncü çeyreğin baz etkisinin de desteğiyle dünyada bir numara olacağız." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesinin Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu Haftası kapsamında New York'ta düzenlediği İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin geçen sene ve bu yılın ilk yarısında yakaladığı güçlü büyüme rakamlarına dikkati çeken Zeybekci, "2016'daki işgal girişimine, Suriye ve Irak'taki bütün ateş çemberine, Rusya'yla yaşamış olduğumuz bütün ekonomik sıkıntılara ve Türkiye'nin içinde terör faaliyetleri en üst düzeye çıkmasına rağmen 2016 yılında yüzde 3,2 büyüyen bir ekonomimiz var. 2017 yılında ilk iki çeyrekte yüzde 5,2 ve üçüncü çeyrekte 2016'daki üçüncü çeyreğin baz etkisinin de desteğiyle, dünyada 1 numara olacağız. Dördüncü çeyrekte de yıllık ortalamada da biz dünyada ilk 2'de yer alma ihtimalimiz de var. Üçüncülük de bizim için fena bir performans değil. 2017'deki büyümede, ihracatın ve üretimin toplam büyüme içinde hemen hemen yüzde 50'sini oradan sağlıyoruz ki en çok gerçekleştirmek istediğimiz büyüme tarzı budur. Bunu biz 2018, 2019, 2020 gibi sürdürülebilir ve öngörülebilir bir şekilde garanti altına alacağız." ifadelerini kullandı.



Zeybekci, Türkiye inşaat sektörünün dünyada ikinci sırada geldiğinin altını çizerek, Türk müteahhitlerin dünya genelinde yaklaşık 350 milyar dolarlık projeler gerçekleştirdiğini söyledi.



Türkiye'nin, IMF'nin açıkladığı rakamlara göre, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın ise 5'inci büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Zeybekci, Türkiye'nin yakın gelecekte fırsatlar vadeden dünya genelindeki nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı.



Zeybekci, son 15 yılda Türkiye'nin enerji üretimi ve tüketimini, 32 bin megavattan (MW) yaklaşık 80 bin MW'a çıkardığını kaydederek, bunun gelecek 10 yılda da 150 bin MW'a yükseltileceğini belirtti.



Türkiye'nin, gelecek 10 yılda, enerji ve enerji teknolojileri alanında 150 milyar dolar, ulaştırma ve haberleşme alanında 150 milyar dolar ve sağlık teknolojileri alanında 100 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını dile getiren Zeybekci, "Türkiye'nin bugün 11 bin dolar olan kişi başına düşen milli geliri 10 yıl sonra 20 bin dolar olacak. Türkiye'deki her şey ikiye katlanacak. Yatırımlarınız, fırsatlar, kazançlarınız ikiye katlanacak. Türkiye'nin ikiye, üçe, dörde katlama yeri var. Almanya'nın veya Amerika'nın ikiye katlama yeri yok." diye konuştu.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin MÜSİAD'ın vizyonu olduğunu söyleyerek, ABD pazarını Türk insanına daha fazla açabilmek için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Kaan, iş adamlarına düşen görevin, toplumlar arası etkileşimi ticaret, yatırım ve istihdam ile pekiştirmek olduğunu vurgulayarak, böylece toplumların kendi içindeki yabancılaşmalarının da önüne geçileceğini dile getirdi.



ABD'de yaşayan Türk nüfusunun bugün yaklaşık 500 bine ulaştığını kaydeden Kaan, "Burada yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'ye yatırım yapan ABD'li firmalar, ortak iş ve araştırma-geliştirme projeleri, ortak sanat ve kültür faaliyetleri birer köprüdür." dedi.



MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer de ilk defa New York'ta düzenlenen İş Dünyası Zirvesi'nin Türkiye'nin gelişimi için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, ABD ile Türkiye arasındaki artan ticari ilişkilere değindi.



Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin arttıkça Türkiye ekonomisinin daha da güçlü olması gerektiğinin altını çizen Tuncer, "Bu ilişkilerde kazan-kazan durumu yaratmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



Tuncer, Türkiye'nin jeopolitik konumunun da önemine vurgu yaparak, bu konumun Türkiye ekonomisine "sınırsız güç" kattığını sözlerine ekledi.