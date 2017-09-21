Ekonomi Bakanlığından sağlık turizmine destek

Türkiye için sağlık turizmi potansiyeli arz eden 50 ülkeden gelen 250 kişilik heyet, konuya ilişkin bilgilendirilecek ve tesis ziyareti gerçekleştirecek.

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneğince düzenlenen alım heyeti programı kapsamında, Türkiye için sağlık turizmi potansiyeli arz eden 50 ülkeden gelen 250 kişilik heyet, konuya ilişkin bilgilendirilecek ve tesisleri ziyaret edecek.



Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda sağlık turizmi alanında Türkiye için potansiyel arz ettiği tespit edilen 50 ülkeden özel ve kamu hastaneleri yetkilileri, doktorlar, basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri ve sağlık turizmi kuruluşlarının yetkililerinden oluşan 250 kişilik heyet, sağlık turizmi alanında temaslarda bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirecek.



Bakanlık desteğiyle Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği (THTDC) tarafından düzenlenen program kapsamında heyet üyeleri, Denizli’deki hastaneleri ziyaret ederek yurt dışından gelen hastalara sunulan imkanlar hakkında yerinde bilgilendirilecek, termal tesis ve fizik tedavi merkezlerini inceleyecek ve sağlık kuruluşları ile ikili iş görüşmeleri yapacak.



Sağlık turizmi, Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef olarak belirlenen ve desteklenen döviz kazandırıcı hizmet sektörleri arasında yer alıyor. Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısının artırılması hedefi çerçevesinde Türkiye’nin sahip olduğu sağlık altyapısının tanıtılması ve ikili iş birliklerinin geliştirilmesi önem arz ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerince bu amaçla gerçekleştirilen "alım heyeti programları" Bakanlıkça destekleniyor.