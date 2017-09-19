Ekonomi Bakanlığından ihracatçıya destek

İhracatçının desteklenmesi kapsamında Bakanlık koordinasyonu ve desteğiyle "Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti" ve ""İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" etkinlikleri gerçekleştirildi.

İhracatçının desteklenmesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle "Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti", "İsrail Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti" ve ""İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" etkinlikleri düzenlendi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hazır giyim sektöründe dünya çapında bilinen markalara ev sahipliği yapması nedeniyle önemli bir alternatif pazar olarak görülen Hindistan'ın, küresel ekonomideki ve siyasi konjonktürdeki gelişmeler çerçevesinde Bakanlıkça 2016-2017 dönemi için belirlenen 15 hedef ülkeden biri olduğu ifade edildi. Bu bağlamda Türkiye hazır giyim sektörünün önemli merkezlerinden İstanbul’da yerleşik 9 firmanın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğinin (İHKİB) organizasyonunda Hindistan'ın Mumbai şehrinde “Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlendiği bildirildi.



Hindistan’da operasyonlarını geliştirmek isteyen perakendeci-ihracatçı firmaların Hintli firmalar ile ticari ilişkilerini geliştirerek Hindistan’a yönelik ihracatın artırılmasının "Hindistan Hazır Giyim Sektörel Ticaret Heyeti" programının temel amacı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu amaç doğrultusunda tanıtım ve organizasyon giderleri ile katılımcı firmaların ulaşım ve konaklama giderlerinin Bakanlıkça verilen yüzde 10 ilave destekle toplam yüzde 60 oranında desteklendiği anımsatıldı. Sektörel ticaret heyeti kapsamında 9 katılımcı firmanın Hindistan’da yerleşik 23 ithalatçı firmayla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiği, ayrıca Mumbai’de hazır giyim sektörünün yoğun olduğu önemli iş merkezlerine ziyaretlerde bulundukları kaydedildi.



Bakanlıkça ayrıca Adana Sanayi Odasınca (ADASO), Adana’nın mobilya sektöründeki potansiyelini, yakın bir pazar olan İsrail’de değerlendirmek ve Türkiye'nin pazardaki payını artırmak için Bakanlıkça yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) kapsamında 11 firma ile İsrail’e ticaret heyeti gittiği aktarıldı. Etkinlik kapsamında firmalarca ikili iş görüşmelerinin yanı sıra İsrail pazarına olan ihracatı gerek mobilya sektörü gerekse diğer sektörlerde artırmak amacıyla ADASO yetkilileriyle İsrail Ticaret Odaları Federasyonu, Kudüs Ticaret Odası temsilcileri ve Hebron Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığı, bu görüşmelerde özellikle iki ülkenin coğrafi yakınlığı nedeniyle İsrail’e olan ihracatın oldukça yüksek bir potansiyel arz ettiğinin belirlendiği ifade edildi. İkili iş görüşmesi yapılan firmaların 3 - 8 Ekim tarihlerinde Adana’da düzenlenecek Çukurova Mobilya Fuarı'na davet edildiği vurgulandı.



Öte yandan “Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul” ile eş zamanlı olarak Bakanlık koordinasyonunda ve İHKİB organizasyonunda "İstanbul Moda Haftası Hazır Giyim Alım Heyeti" programı düzenlendiği belirtildi. Tanıtım ve organizasyon giderleri ile katılımcı yabancı alıcıların ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 50'si Bakanlıkça desteklenen etkinlik kapsamında İtalya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, Hollanda, Almanya, Portekiz, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Lübnan, İsrail, Rusya ve Azerbaycan’dan yaklaşık 140 yabancı alıcının Türkiye'de ağırlandığı aktarıldı.