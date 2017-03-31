Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli programı kapsamında Tavas ilçesinde çocukluğunun geçtiği Sarıabat Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'ın CHP'ye de iyi geleceğini belirterek, "16 Nisan'dan sonra CHP yüzde 50'yi hedefleyen, yüzde 50'yi alabileceğine inanan bir genel başkana ve lidere de kavuşacak." dedi.



EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ DENİZLİ'DE



Zeybekci, Denizli programı kapsamında Çardak ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, Çardaklıların 15 Temmuz'da, hainlerin uçakla Ankara'ya götürmek istediği askerleri engelleyerek destan yazdığını, tarihin bunu ilelebet unutmayacağını ifade etti.



Bu milletin bilinen 5 bin yıllık tarihi boyunca asla diz çökmediğini asla teslim olmadığını vurgulayan Zeybekci, "Asla esir olmadı ve asla aman demedi. 15 Temmuz ihanetinde o ihanete kalkışanlar, bu millete ihanet edenler bu millet tarafından en güzel cevapla cevaplandırıldı ve layıklarını buldular, bulmaya devam edecekler. Bu ihanetin hesabı sorulmaya devam edecek, o kadar ucuz değil. Yok 'efendim ben pişman oldum da, kandırıldım da yemin billah tövbe yok.' İbret olsun diye bunu hesabı sorulacak sonuna kadar. Zalime hesabı en şiddetli şekilde soracaktır ama masuma da merhamet, bundan emin olun." diye konuştu.



Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişi dünyanın anlayamadığına dikkati çekerek, "Nasıl olur, nasıl olur da bir millet çıkar, nasıl olur da o tankları durdurur, elleriyle durdurur. Yukarıda helikopter ağır makineli silahlarla aşağıyı tararken, uçaklar bombalarken yerdeki benim milletimin elinde bir tek silahı vardı, yeryüzünün en büyük silahı, yeryüzünün en güçlü silahı vardı, elinde tek bir silah vardı, al bayrağı vardı. O al bayrakla indirdiler onları aşağıya. Bu milletin en güçlü silahı bayrağıydı o gece. O bayrağa o gece 249 şehidimizin kanı karıştı ve rengi daha bir parlak hale geldi. Bunu bilmiyorlar, anlayamıyorlar ve anlayamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



"16 NİSAN CHP'YE DE İYİ GELECEK"



Bugüne kadar koalisyonlarla millet üzerinde hep tuzak kurulduğunun altını çizen Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları kaydetti:



"Şimdi ortalıkta dolaşıyorlar, ellerinde 40 yalanın olduğu sihirli kutularla memleketin her yerinde koşturuyor. Kendinden umudu yok, kendine güveni, inancı yok. Partisine inanmıyor, partisinin geleceğine inanmıyor. Yaptığı tek bir şey var. Bu milletin huzuruna çıkıp tek ayak üzeri 40 yalan söylemek. Çünkü 16 Nisan'dan sonra o yok. Çünkü 16 Nisan'dan sonra bu genel başkan CHP'nin başında olmayacak, olamayacak. CHP'li kardeşime söylüyorum ve bütün kalbimle inanarak söylüyorum. 16 Nisan CHP'ye de iyi gelecek. 16 Nisan'dan sonra CHP yüzde 50'yi hedefleyen, yüzde 50'yi alabileceğine inanan bir genel başkana ve lidere de kavuşacak. Öyle yüzde 23'le, yüzde 25'le bu kadar yeter nasıl olsa bir gün denk gelir, birileri hükumeti indirir, ben de kenardan çıkarım, koalisyon da olsa yandan yönden bir yerden iktidara bulaşırım diyen zihniyetten CHP kurtulacak.



Çünkü yüzde 50'yi hedefleyen bir CHP gelecek. Yüzde 50 oy alabilmek için de yüzde 60'ı, 70'i kucaklayan, onların değerlerine sahip çıkan, onların gönüllerini alan, samimiyetine inandıran bir CHP olmak zorunda. Sağdan gelen de aynı şeye zorunlu, soldan gelen de."