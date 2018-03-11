Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Moody’s’e sert tepki: Tefecinin tetikçisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'yi değerlendirirken tefeci tetikçisi ve tefeci çırağı gibi davrandığını söyledi.

Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesini eleştiren, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, derecelendirme kuruluşunun tavrını “Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir” sözleriyle eleştirdi.

Denizli’de konuşan Zeybekci, “Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır. Ne kadar itibarın olduğunu da gösterdi millet sana. Öyle bir karar açıkladın, ardından piyasaların sana verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır” diye konuştu.

SENİN KRİTERİN NE?

Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın?” diye soran Zeybekci, “Avrupa Birliği’nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye’nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor” dedi.

Yılbaşında Moody’s’in Türkiye’nin büyümesini 2,7 olarak açıkladığını hatırlatan Zeybekci, şunları kaydetti: Türkiye’nin ekonomi bakanı aynı dönemde ‘Türkiye’nin büyümesi yüzde 6 ve üzerinde’ olacak derken bu zatıalileri yüzde 2,7 olarak açıkladı.

Kaçla gerçekleşiyor, herhalde yazarken hata yaptılar. 2,7’yi çevir. Öyle derler, ‘ya elimiz kaymış, yazarken yanlış bastık filan’ derler.

Pişkin bunlar öyle yaparlar. Türkiye’nin büyüme performansı 2017 gibi bu yıl da yüksek olacak. Yine yıl sonu itibariyle onlar mahcup olacak.

Kaynak: haber7