Katar'a 90 uçak gönderdik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine değindi.

STK'ların demokrasinin temel taşlarından olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle iş dünyası örgütlerinin ahilik, ustalık, esnaflık gibi toplumun temel harcı olan ahlakla bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.



Zeybekci, Türkiye'de STK sayısının çok olduğunun iddia edildiğini anımsatarak, bu alanda Türkiye'nin Almanya ve bazı ülkelerin gerisinde olduğunu, demokrasinin sadece siyasete emanet edilmeyecek kadar önem arz ettiğini anlattı.



Türkiye'nin ekonomik gelişmelerine değinen Zeybekci, "En kötüyü geride bıraktık. Türkiye, her alanda kısa zamanda çok büyük değişim geçirdi." değerlendirmesini yaptı.



Zeybekci, STK'lara, iş örgütlerine, birliklere bir zamanlar sadece belirli bir kesimin girdiğini kaydederek, "Bugün artık sanayinin her alanında Türkiye'nin bütün dinamikleri var. Ticaretin her alanında Türkiye'nin bütün insanı var." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği olumsuzluklardan bahseden Zeybekci, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi terör yanlılarının barış havarisi gibi gösterildiğini söyledi.



EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ, TÜMSİAD'IN İFTAR PROGRAMINA KATILDI (VİDEO)







BUNDAN SONRA MAZERET YOK



Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "pazartesi günü ekonominin çökeceği, doların 10 lira olacağı, enflasyonun fırlayacağı" şeklinde söylemler olduğunu belirterek, "Pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi her şey yerli yerindeydi. Herkes işinin başındaydı. Başka ülkede olsa darmadağın olurlardı. Ekonomi pazartesi günü dimdik ayaktaydı." dedi.



Bu darbe girişimi sonrası birçok ülkede bankaların 6 ay dahi açılamayabileceğini dile getiren Zeybekci, finansal sistemlerde de hiçbir sıkıntı yaşanmadan ilk iş gününde sistemin tıkır tıkır işlediğini bildirdi.



Zeybekci, şimdiye kadar fazlasıyla yerel ve küresel sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, bundan sonra mazeret olmadığını, hedeflerinin 2023, 2071 olduğunu vurguladı.







HEDEFİMİZ İHRACATTA REKORU AŞMAK



Zeybekci, darbe girişimi sonrası ekonomiye ilişkin ne söyledilerse gerçekleştiğini dile getirerek, "Kurla ilgili, büyüme ile ilgili her şey dediğimiz yere geliyor. '2016 büyümesi yüzde 2,5 ve üzeri olacak' dedik, yüzde 2,9 oldu. Bugün (ilk çeyrekte) elde ettiğimiz yüzde 5'lik büyümeyi de çok önceden söyledik." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin her yıl bir milyon net istihdam yaratması gerektiğinin altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bunu yapmak için her sene ortalama yüzde 5,5'in üzerinde, yüzde 6-7 civarında büyümeliyiz. Bizim acelemiz var. Biz geç kaldık. Bu büyümeyi yakalamalıyız. Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlar için de yeterli sermayemiz yok. Bu yüzden ihracata dayalı büyümeyi önemsiyoruz. Türkiye, 2014'ü rekorla, 157,6 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştı. Sonra 142 milyar dolara kadar düştü. Bu sene ihracatta bir seferberlik yılı olacak. Bu yıl ihracatta hedefimiz, 157,6 milyar dolar rakamını yakalamak ve onu aşmak."



Zeybekci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve AB ile olumlu ilişkilerin sadece Türk ekonomisine değil AB ekonomisine de pozitif katkı sağladığından bahsetti.



Serbest ticaret anlaşmalarının önemine değinen Zeybekci, Brexit gerçekleştiği gün iki ülke arasında geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşmasının hayata geçeceğini aktardı.







KATAR'A 90 UÇAK GİTTİ



Zeybekci, Körfez'de yaşananları kardeşler arasındaki yanlış diyalog olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmeli bu sorun ve öyle çözüleceğine inanıyoruz. Bundan iki hafta önce pazartesi günü Bakanlar Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık. Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık. THY bugün dünyanın en büyük hava yolu. İlker Aycı kardeşimden (THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı) beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri oradaydı.



Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi gidecek. Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz oradaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız lazım."



HÜKÜMETİN TÜM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERECEĞİZ



TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da 16 Nisan halk oylamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, iş dünyasının hantal bürokratik yapıdan kurtulacağını söyledi.



Bu süreçte gayret ve katkı içerisinde olacaklarını dile getiren Doğan, hükümetin çok değerli çalışmalar yaptığını, bundan sonra yapacağı çalışmalarda da öncekilerde olduğu gibi onlara destek vereceklerini aktardı.



Etkinlikte TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Soner Biber de bir konuşma yaptı.