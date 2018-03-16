Ekmeleddin ihsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuşma yapan Ekmeleddin ihsanoğlu kalp krizi geçirdi

Ekmeleddin ihsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi

Ekmeleddin İhsanoğlu sağlık durumu nasıl ? Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi. İşte ayrıntılar... İsmini 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde duyduğumuz Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de kalp krizi geçirdi. İhsanoğlu, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaptığı esnada rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kalan Ekmeleddi İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İhsanoğlu’na ilk tıbbi müdahale oteldeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan müdahelenin ardından İhsanoğlu Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Sağlık Durumu

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlunun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

Ekmeleddin İhsanoğlu Kimdir

Çoğu kişinin ismini 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde duyduğu Ekmeleddin İhsanoğlu 1943 yılında Kahire’de doğdu. Şuanda MHP İstanbul Milletvekili olan İhsanoğlu, Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun oldu. Ayn Şems Üniversitesi’nden sonra El Ezher Üniversitesi'nde ise akademik hayatına başladı. Türk kültürünü küçük yaşlarda aile çevresinde tanıyan Ekmeleddin İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi'nde ve Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmaları yaptı. İhsanoğlu 1974 yılında ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doktorasını tamamlayıp daha sonraİngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarda bulundu.