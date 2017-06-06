Ekmek parası için ramazanda sıcakla imtihan

Güneydoğu'da çiftçiler, fırıncılar ve inşaat işçileri, sıcak havada iftar saatine kadar alın teri döküyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bazı iş kollarında çalışanlar, ramazan ayında sıcak havada "ekmek parası" için mesaisini sürdürüyor.



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mercimek hasadının ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle çiftçiler sıcak havada tarlada çalışıyor.



Hasat yapan çiftçilerden Abdurahman Karakuş, havanın sıcak olması nedeniyle çalışmaya sabah erken başladıklarını söyledi.



"Hasadın ramazana denk gelmesiyle zorluk yaşıyoruz." diyen Karakuş, bu yıl istenen düzeyde yağış gerçekleştiğini, yüksek rekolte beklediklerini aktardı.



SİİRT



Siirt'in Eruh ilçesinde ramazanda ekmek yetiştirmek için çalışan fırıncılar da alevler karşısında imtihan veriyor.



35 yıllık fırıncı ustası Hacı Yıldız, fırının yüksek ısısında çalışmanın zor olduğuna işaret etti.



Hava sıcaklığının da artması nedeniyle çalışırken daha da zorlandıklarını dile getiren Yıldız, "250 derece sıcaklıktaki fırının önünde çalışıyoruz. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de bu sıcaklara dayanıyoruz. Günde 8-10 saat çalışıyoruz." dedi.



Necat Beytekin de iş ortamlarından dolayı çalışırken zorlandıklarını aktardı. Vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Beytekin, "Hem oruç tutup hem de bu şartlarda çalışmak zor ama Allah kolaylığını veriyor." diye konuştu.



MARDİN



Mardin'de 30 yıllık ekmek ustası Suphi Yüksel, zor şartlara rağmen alın teriyle çalıştıklarını anlattı.



Yüksek, "Sıcaklığa aldırmadan oruç tutuyoruz. Ramazan aynı zamanda sabır ayıdır. Allah bu ayda işi zor olanlara ve hepimize yardımcı olsun. Allah sabır ve irade veriyor." şeklinde konuştu.



Serdar Kayata da zamanla yüksek sıcakta çalışmaya alıştıklarını belirtti.



ŞIRNAK



Şırnak'ın Silopi ilçesinde de ilçe merkezinden geçen 5 kilometre uzunluğundaki tahliye kanalının temizlenmesi için hava sıcaklığının yüksekliğine rağmen çalışmalar devam ediyor.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silopi Belediyesinde Başkan Yardımcısı Kemal Ökten, belediye olarak aldıkları karar doğrultusunda çevre kirliliğine yol açan tahliye kanalında temizlik çalışması başlattıklarını, personelin hava sıcaklığına rağmen aralıksız çalıştığını belirtti.



Belediye Temizlik Birimi Amiri Abdurrahman Kızıl da Silopi Belediye Başkan Vekili Savaş Konak'ın talimatıyla başlatılan çalışmaların ramazan boyunca devam edeceğini dile getirdi.



Kızıl, "Amacımız ilçenin temizliğidir. Halkın sağlığı için yapılan çalışmalarda şu ana kadar 20 kamyon moloz, çöp ve buna benzer hafriyat çıkardık. 15 personel ile çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Temizlik personeli Sadun Tolog da ramazanda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tolog, "Havanın sıcaklığına aldırış etmeden hem oruç tutuyor hem de vatandaşın rahat bir ortamda yaşaması için çalışıyoruz." dedi.