'Ekmek parası' için göçebe hayatı yaşıyorlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelerek Antalya'nın Kemer ilçesindeki portakal ve nar bahçelerinde çalışan tarım işçileri, geçimlerini sağlamak için yılın 9 ayı göçebe hayatı yaşıyor.

Başta Şanlıurfa olmak üzere Batman, Bitlis ve Diyarbakır'dan Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yaklaşık 400 tarım işçisi ve aileleri, yılın 9 ayını evlerinden uzakta geçiriyor. Çocuklarıyla ekim ayında evlerinden ayrılan mevsimlik işçiler, Kemer'deki portakal ve nar bahçelerinde çalıştıktan sonra temmuz ayında evlerine dönüyor.



Memleketlerinde yaşadıkları maddi sıkıntılar ve iş olanaklarının yetersizliği yüzünden tarım işçiliği yapan aileler, Kemer'de bahçe sahiplerinin tahsis ettiği tek odalı evlerde kalıyor. Sabahları bahçede çalışan işçiler, topladıkları önce kamyonlarla depoya taşıyor. İşçiler burada meyveleri yıkadıktan sonra kasalayıp paketliyor.



ÇOCUKLAR EĞİTİMLERİNE KEMER'DE DEVAM EDİYOR



Aileleriyle gelen çocuklar ise eğitim hayatlarında Kemer'deki okullarda devam ediyor. Okul çağında olmayan çocuklar ise bahçelerde çalışan anne ve babalarının yanında oyunlar oynuyor.



Şanlıurfa'dan Kemer'e gelen 25 yaşındaki 3 çocuk babası Bayram Dilveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketinde iş olanağı olmadığı için Kemer'e portakal toplamaya geldiklerini, ekmek parası kazanmak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.



Yılın 9 ayında Kemer'deki tarlalarda narenciye işinde çalıştıklarını anlatan Dilveren, "Ekmek paramızı helal yollarla kazanıyoruz. Ailemize maddi anlamda destek olmak için çalışıyoruz. Yedi kardeşim var. En büyükleri olarak aileme destek olmak zorundayım." dedi.



"GÖÇEBE HAYATI YAŞIYORUZ"



Memleketinden gelerek bütün zorluklara göğüs gerdiklerini dile getiren Dilveren, "Hava koşullarına aldırış etmiyoruz. Yazın sıcakta, kışın soğukta çalışıyoruz. Başka gelirimiz olmadığı için buraya geliyoruz. Bayram seyran yok. Çalıştığımız için bayramlarda memlekete gitmiyoruz. Mecburen göçebe hayatı yaşıyoruz. Memleketimizde iş olsaydı buralara gelmezdik." diye konuştu.



Meral Dilveren ise erken yaşlarda evlendiğini, eşine yardımcı olmak için Şanlıurfa'dan Kemer'e çalışmaya geldiğini ifade etti.



