Zabıtayı görünce paraları ekmek arası dönere gizlemiş

Konya'da dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, bir dilencinin gizlediği parayı ekmek arası dönerin içerisinde buldu.

Konya'da bir dilencinin, zabıta ekiplerini görünce paraları ekmek arası dönerin içine gizlediği ortaya çıktı.



Meram İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, kentin farklı bölgelerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiyi ilçe zabıta müdürlüğü binasına getirdi.



Burada üst araması yapılan dilencilerden birinin topladığı madeni paraların, ekmek arası dönerin içerisine gizlendiği belirlendi.



Dilencilerin üzerinden çıkan 300 liraya zabıta ekiplerince el konuldu. Dilencilere Kabahatler Kanunu uyarınca 109'ar lira idari para cezası yazıldı.