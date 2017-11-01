Ekim ayında PKK'ya ağır darbe

Güvenlik güçleri, ülke genelinde ekim ayında düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü PKK'ya göz açtırmadı.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına karşı kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, ekimde de başarılı operasyonlara imza attı.



Şehir merkezlerindeki çalışmalarının yanı sıra kırsalda kış üslenmesine hazırlanan teröristlere yönelik sonbaharda da yoğun operasyonlar düzenleyen asker ve polisler, örgüte ağır darbe indirdi.



152 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Terör örgütü PKK mensuplarının 1-31 Ekim'deki saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 3 sivil yaralandı. Operasyon ve terör saldırılarında yaralanan 38 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzuruna yönelik hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.



Yurt içi ve dışındaki operasyonlarda ekim ayında 152 terörist etkisiz hale getirildi.



PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde aynı ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 338 zanlıdan aralarında terör örgütünün sözde "Ağrı bölge sorumlusu" olduğu iddia edilen teröristin de yer aldığı 183'ü tutuklandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca Mardin'in Kızıltepe kırsalına yönelik 21 Eylül'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde mavi kategoride yer alan "Rubar Quser" kod adlı Şerif Başboğa olduğu belirlendi.



129 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ



Terör örgütü PKK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Tunceli, Erzurum ve Irak'ın kuzeyindeki bölgeleri teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlar da kararlılıkla devam ediyor.



Bu kapsamda Yüksekova (İkiyakalar), Şırnak (Namaz Dağı), Siirt Baykan, Pervari (Yazlıca Dağı), Diyarbakır Lice, Erzurum Şenkaya, Tunceli kırsalı ve Irak'ın kuzeyi (Zap ve Avaşin Basyan) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar yürütülüyor.



Mehmetçik tarafından 25 Eylül ile 27 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 93 piyade tüfeği, bir doçka uçaksavar makineli tüfek, 4 makineli tüfek, 7 keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 135 silah, 113 el bombası, 8 mayın, 10 bin 191 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar mühimmatı, 96 şarjör, 689 kilo amonyum nitrat ve 111 tüp ele geçirildi.



Operasyonlarda bulunan 120 el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristlerin kullandığı 129 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.



EKİMDE ÖNE ÇIKAN TERÖR OLAYLARI



- Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağlayan asker ve koruculara yönelik 1 Ekim'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bir asker ve güvenlik korucusu şehit oldu, 4 korucu yaralandı.



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 4 Ekim'de terör örgütü PKK mensupları tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 4 asker şehit düştü, yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.



- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 güvenlik korucusu şehit oldu.



- Siirt'in Şirvan ilçesinde 14 Ekim'de PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 7 asker yaralandı.



- Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, 16 Ekim'de el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesinin ardından çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, yaralanan biri ağır 3 asker tedavi altına alındı.



- Mersin'de 17 Ekim'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.



- Van'ın Başkale ilçesinde 22 Ekim'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, hafif yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.