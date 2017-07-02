Ekici'den Trabzonspor açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma söz verdiğini belirterek, Trabzonspor ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma söz verdiğini belirterek, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Biz ailece bu karaktere sahibiz, söz verdiğimiz zaman daima arkasında dururuz." dedi.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın yeni transferi Mehmet Ekici, antrenman sonrası düzenlenen basın toplantısında, kampın çok yoğun ve iyi geçtiğini söyledi.



Tüm takımın büyük emek verdiğini aktaran Mehmet, "Arkadaşlarımız ve hocalarımız çok emek veriyor, iyi çalışıyoruz. Herkes iştahlı, çok arzulu, inşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ekici, hayatta her zaman insanların düşüş veya çıkış yaşayabildiğini vurgulayarak, "Geride yaşanan şeyleri fazla anlatmak istemiyorum önemli olan benim burada olmam, bu anı yaşamam ve mutlu bir şekilde önümüzdeki yılları geçirmemdir. Geçmişte kalan geçmişte kalsın, ben önüme bakıyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu yineleyen Mehmet, şöyle devam etti:



"Burada olmaktan keyif alıyorum, gurur duyuyorum. İyi çalışıyoruz. 27 Temmuz'da önemli bir maçımız var, o zamana kadar kendimizi iyi hazırlayacağız. İnşallah benim açımdan da iyi gider. Stres yok heyecan var, beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Herkese Mehmet Ekici'nin kim olduğunu göstermek istiyorum."



"SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMAN DAİMA ARKASINDA DURURUZ"



Trabzonspor'da 3 yıl forma giydiğini hatırlatan Mehmet Ekici, "Trabzonspor'da güzel 3 yılımı geçirdim. Bu arada orada ekmek yedim. Güzel anılarım ve sezonlarım var. Trabzonspor inşallah büyük başarılar elde eder. Sonuçta orada ekmek yedim, orada oynadığım için mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. Fenerbahçe'ye söz verdiğim için bu 6 ayı göze aldım. Biz ailece bu karaktere sahibiz, söz verdiğimiz zaman daima arkasında dururuz." değerlendirmesinde bulundu.



Duran toplarla ilgili özel bir yeteneği olduğunu kaydeden Mehmet, "Herkesin bildiği gibi duran toplarda benim özel yeteneklerim var. Her zaman üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Valbuena yetenekli, büyük, iyi bir futbolcu. Onunla oynamak gurur verici." şeklinde konuştu.



