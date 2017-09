Ejder Yalçın zırhlısına talep artıyor

İlk kez Tunus'a ihraç edilen ve yaklaşık 10 ülke tarafından değerlendirilen Ejder Yalçın'ın, bu yıl birkaç ülkeye daha ihracı bekleniyor.

Savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin, Tunus tarafından tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı yeni ihracat başarılarına hazırlanıyor.



Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.



Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı.



Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışından da ilgi görmeye başladı. İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurt dışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.



Yurt içinden gelen talepleri karşılamakla yetinmeyen şirket, Tunus'a yeni ülkeler eklemek için yoğun çaba sarf ediyor.



Bu çabalar kapsamında yurt dışındaki zorlu testlerde kendini ispat etmeye çalışan Ejder Yalçın, aynı zamanda güçlü rakiplerle yarışıyor.



YENİ SİPARİŞLER YOLDA



Zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki 10 ülkenin gündeminde olan Ejder Yalçın, halen aynı anda 3 farklı ülkede teste tabi tutuluyor. Ejder Yalçın, testlerde çöl koşullarında yüksek sıcaklık ve kum, zorlu parkurlar ve coğrafi koşullar, bataklık ve kayalık zemin, dağlık arazilerde hünerlerini sergiliyor.



Ejder Yalçın'ın yıl sonuna kadar birkaç ülkeye daha ihraç edilmesi bekleniyor.



Türkiye'de bugüne kadar güvenlik güçlerine yaklaşık 400 Ejder Yalçın aracının teslimatı gerçekleştirildi. 50 civarında araç da yurt dışına ihraç edildi. Mevcut durumda devam eden üretimlerin üstüne yurt dışından bu yıl gelecek yeni siparişlerin 100'ü geçmesi öngörülüyor.



FARKLI VERSİYONLARDA HER TÜRLÜ ARAZİYE HAZIR



Nurol Makina'nın özgün tasarımı Ejder Yalçın, sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabiliyor.



Araç, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik özelleştirilebiliyor.



Ejder Yalçın 4x4; sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.



Araç, balistik tehditlere, mayın patlamalarına, el yapımı patlayıcılara ve yanal patlamalara karşı yüksek koruma sağlıyor.



Ejder Yalçın, güvenlik güçlerinin hizmetinde, muharebe alanında el yapımı patlayıcılara karşı ortaya koyduğu performansla da bu tür tehditlere karşı güvenilirliğini ortaya koydu.



Kullanım amacına bağlı olarak 11 kişiye kadar personel taşıyabilen araç, 14 ton muharebe ağırlığına sahip bulunuyor. Ejder Yalçın, araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.



Farklı silah sistemlerinin kolayca entegre edilebildiği araç, eksi 32 ile artı 55 derece sıcaklıklarda çalışabiliyor.



Menzili 700 kilometreyi bulan Ejder Yalçın, 120 kilometre hızla görev yapabiliyor.