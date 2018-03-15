Albert Einstein'ın kemanı satıldı

Albert Einstein'in kemanı ABD'de değerinin 3 katından fazlasına alıcı buldu

Albert Einstein'ın kemanı, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen müzayedede 516 bin dolara alıcı buldu.

Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın bizzat çaldığı kemanı, New York'ta düzenlenen müzayedede görücüye çıktı. Alıf fiyatı için 150 dolar değer biçilen keman, değerinin 3 katından fazla bir paraya, 516 bin dolara (2 milyon TL) satıldı.

Keman, Harrisburg Senfoni Orkestrası müzisyenlerinden Oscar Steger tarafından, Einstein için özel olarak yapılmıştı. Keman kutusunun içinde de ''Dünyanın en büyük bilim insanı olan Albert Einstein için Oscar H.Steger tarafından yapılmıştır. Şubat 1933'' ifadeleri yer alıyor.