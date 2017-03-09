EİB'den Bild gazetesine tepki

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Alman Bild gazetesi yetkililerinin, hakaret içerikli yayını nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Sabri Ünlütürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Almanya'nın çok güçlü ve tarihi bağlarının bulunduğunu vurguladı.



Bild gazetesinin internet sitesinde çıkan, Bakan Zeybekci'ye yönelik hakaret içerikli yayınla ilgili olarak Ünlütürk, "Bild, Ekonomi Bakanımızdan özür dilemeli." ifadesini kullandı.



Zeybekci'yi "Türk ihracat gemisinin kaptanı" olarak tanımlayan Ünlütürk, "Gazeteciler haber yaparken, temel insan haklarını göz ardı edemezler. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan hakaretler, sadece şahısları değil, o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Ülke olarak Almanya ile yıllık 14 milyar dolar ihracat ve 21 milyar dolar ithalat yapıldığını kaydeden Ünlütürk, Almanya'da 3 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığına dikkati çekti.



Ünlütürk, açıklamasında "Türkiye'de çok sayıda Alman firmasının yatırımları var. İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği bu kışkırtıcı söylemleri boğacaktır." ifadesine yer verdi.



