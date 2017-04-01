Eğribel Tüneli'nin yarısı aşıldı

Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın durduğu 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin yarısı tamamlandı.

Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarında 6 bin 46 metreye ulaşıldı.



Türkiye'nin en uzun tünelleri arasında bulunan Eğribel Tüneli, 2 bin 200 rakımlı geçidi saf dışı bırakacak. Tünelin tamamlanmasıyla vatandaşların il merkezi ve iç bölgelere ulaşımda yaşadığı kar, buzlanma, tipi, yoğun sis gibi sıkıntıları sona ermiş olacak.



Giresun Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in İç Anadolu'ya, Giresun'un da iç bölgelerdeki ilçelerine ulaşımını kolaylaştıracak tünelin inşaatına 2015 yılında başlandığını anımsattı.



Tünel inşaatının 24 saat kesintisiz devam ettiğini belirten Karahan, kazılan mesafenin toplam uzunluğun yarısını geçtiğini söyledi.



Karahan, geriye 5 bin 764 metre kazılması gereken alan kaldığını ifade ederek, tünelin 2018 ortalarında hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.



PINARLAR TÜNELİ İHALE AŞAMASINDA



Giresun'u iç bölgelere bağlayan güzergah üzerinde birçok tünel ve yol çalışması olduğunu aktaran Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aslında bu bir tüneller projesi. Eğribel Tüneli'nin akabinde şu anda projesi tamamlanmış ihale aşamasında olan Pınarlar Tüneli var, bu tünelin uzunluğu ise 4 bin metre olacak. Yine Dereli yolunda bitmek üzere olan bin 200 metre uzunluğundaki Duroğlu Tüneli var. Bunlarla birlikte İç Anadolu ve Doğu Anadolu şehirlerine hem güvenli hem rahat hem de çabuk bir şeklide Karadeniz’den ulaşım sağlanmış olacak."