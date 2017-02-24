Eğrelti otuyla suyu arıttı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir lisede okuyan öğrenci, hazırladığı projeyle eğreti otuyla kirli suyu arıttı. Liseli genç, bu çalışmasına patent almak için yaptığı başvurudan da olumlu sonuç aldı.

Edremit'te özel bir lisede okuyan Mustafa Hakan Çakar, yaptığı açıklamada, çeşme suyundan atıklar çıktığını görünce bu projenin aklına geldiğini belirterek çalışma başlatmadan önce bir literatür taraması yaptığını anlattı.



Amacının suyu doğal yöntemle arıtmak olduğunu dile getiren Çakar, şöyle devam etti:



"Araştırmalarımda eğrelti otunu buldum. Farklı mahallelerden su aldım. Bu suların içine eğrelti otu attım. 5 gün suda beklettim. Daha sonra analiz laboratuvarına gönderdim çünkü sularda nasıl bir değişim olduğunun karşılaştırmasını yapmak istedim. Analiz sonucuna göre, gönderdiğim sularda pozitif sonuç aldım."



Daha sonra bu çalışmasının insan hayatına nasıl uygulanabileceğine yönelik yöntemler üzerine yoğunlaştığını dile getiren Çakar, yağmur suyunun temizlenmesine yönelik çalışmasında da olumlu sonuca ulaştığını aktardı.



"TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNE BAŞVURU YAPTIM"



Çakar, Aziz Sancar Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına projesini gönderdiğini ve Türkiye finallerine davet edildiğini aktaran Çakar, şunları söyledi:



"Oradaki jüri üyelerinden de çok iyi dönüşler aldım. Orada Azizi Sancar'la görüşme şansım oldu. Bu benim için aslında çok güzel bir olaydı. Oradaki insanlar projemle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Bu benim için gurur vericiydi. Benim için aslında ödül almaktan daha önemliydi. Projeyi daha da geliştirmek için adımlar attım."



Geçen yıl Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptığını aktaran Çakar, başvurusuyla ilgili incelemelerin tamamlandığını ve kendisine olumlu dönüş yapıldığını ifade etti.