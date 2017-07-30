Eğlencede rastgele ateş edildi: 14 gözaltı

Afyonkarahisar'da düzenlenen bir eğlencede havaya rastgele ateş ettiği iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir işletmenin önünde düzenlenen eğlence sırasında bazı kişilerce silahlarla havaya rastgele ateş açıldı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, bir süre dinleme yaptıktan sonra havaya rastgele ateş ettiği iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı.



Ekipler etrafta yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.



Gözaltına alınan şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.