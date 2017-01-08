Eğitim ve öğretime kar engeli

Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava şartları bazı illerimizde eğitim ve öğretimin ara verilmesine neden oldu.

Çanakkale'de kent merkezi ile 8 ilçede yarın, Gelibolu ilçesinde de yarın ve salı günü olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.



Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

BURSA

Bursa'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.