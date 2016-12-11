Eğitim ve öğretime kar engeli

Anadolu'da ağırlaşan kış şartları eğitim ve öğretime engel olmaya devam ediyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.



Şebinkarahisar Milli Eğitim Müdürü Oltan Balyemez yaptığı açıklamada, iki gündür ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirtti.



Balyemez, kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiğini söyledi.



ARTVİN'DE DE KAR TATİLİ VAR



Artvin'in, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.



Alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde 12 Aralık Pazartesi eğitim ve öğretime ara verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA