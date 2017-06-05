Eğitim öğretim desteği 1 milyar lirayı aşacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okullara devam eden öğrencilere yönelik eğitim öğretim desteği kapsamında bu yıl yapılan ödeme miktarı, 1 milyar 166 milyon 335 bin 768 lirayı bulacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde 2014-2015 döneminde başlatılan eğitim öğretim desteği kapsamında, bu yıl için özel okul öncesi öğrencilerine 2 bin 860, özel ilkokul öğrencilerine 3 bin 440, özel ortaokul ve lise öğrencilerine 4 bin, temel lise öğrencilerine ise 3 bin 440 lira veriliyor.



Milli Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim desteği ödemeleri, kasımda yüzde 35, şubatta yüzde 35 ve haziranda yüzde 30 olmak üzere üç taksit halinde yapılıyor.



Bu doğrultuda, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Kasım 2016'da birinci taksit olarak 315 bin 586 öğrenci için 409 milyon 767 bin 750 lira ödeme yapıldı. Şubat 2017'de ikinci taksit olarak 314 bin 113 öğrenciye 407 milyon 849 bin 260 lira ödendi.



Haziran 2017'de üçüncü taksit olarak 313 bin 324 öğrenciye 348 milyon 718 bin 758 lira ödenecek. Böylece özel okul öğrencileri için toplam 1 milyar 166 milyon 335 bin 768 lira ödeme yapılmış olacak.