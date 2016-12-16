Eğitim harcamaları 135 milyar lirayı aştı

Türkiye’de eğitim harcamaları geçen yıl 2014'e göre yüzde 12,2 artarak, 135 milyar 22 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin "Eğitim Harcamaları İstatistikleri"ni açıkladı.



Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 12,2 artışla 135 milyar 22 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyi yüzde 31 ile okul öncesi oldu.



Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2014 yılında yüzde 5,9 iken, bu oran 2015'te yüzde 5,8'e geriledi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,3'ü devlet tarafından finanse edilirken, hanehalklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 18,7 olarak hesaplandı.



Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,5'ini (26 milyar 176 milyon lira) ilkokul, yüzde 28,4'ünü (25 milyar 223 milyon lira) yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 47,2'si (10 milyar 299 milyon lira) ortaöğretime, yüzde 40'ı ise (8 milyar 727 milyon lira) yükseköğretime yapıldı.



Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014'te 5 bin 778 lirayken, bu tutar geçen yıl 6 bin 472 liraya ulaştı. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 lirayla yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 12 artış gösterirken, aynı dönemde en fazla artış yüzde 25,4 ile okul öncesi düzeyinde gerçekleşti, bunu yüzde 22,7 ile ortaokul takip etti.



Eğitim harcamaları istatistikleri, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içeriyor. Belirtilen eğitim harcamaları, sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içerirken, diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamıyor.



Bu arada, TÜİK, eğitime ilişkin 2011–2014 verilerinde revizyona gitti.

Kaynak: AA