"Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir." dedi.

"3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamam mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar. 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakkı söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline."

Kaynak: AA