Ege'nin eski taş evleri "altın" değerinde

İzmir'in denize yakın köylerinde gayrimenkule ilginin artması fiyatları katladı, köylerde oturulamaz durumdaki taş evler dahi 300 bin lira ile 750 bin lira arasında fiyatlarla satışa sunuluyor.

Büyük kentlerin yorucu ve stresli hayatından kaçarak emekliliklerini sakin Ege köylerinde geçirmek isteyenlerin gayrimenkul talebindeki hızlı artış, İzmir'in denize yakın köylerindeki oturulamaz durumdaki evleri, lüks dairelerle yarışır hale getirdi.



Ilıman iklimi, temiz havası, trafik sorunu olmaması, ulaşım, sağlık ve eğitim altyapısının gelişmiş olması dolayısıyla sakin bir yaşam isteyenlerin tercih ettiği İzmir kırsalı, gayrimenkul sektöründeki yükselişiyle dikkati çekiyor.



İstanbul-İzmir arasında yapımı devam eden otoyolun iki kent arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirecek olması Urla, Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde denize yakın köylerdeki emlak ve arsa fiyatlarını hızla arttırıyor.



Özellikle taş ev tercihi nedeniyle bu köylerde bir süre öncesine kadar sahiplerinin kaderine terk ettiği taş binalar, 300 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.



"İZMİR GENELİNDE TAŞ EV MODASI BAŞLADI"



İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yaptığı açıklamada, İstanbullu yatırımcının özellikle Urla ve Çeşme'deki gayrimenkullerle ilgilendiğini, müteahhitlik firmalarının iki ilçede çok sayıda yeni projeye başladığını ifade etti.



Fiyatların halen İstanbul'a göre ucuz olmasının, talebi canlı tuttuğunu aktaran Güleroğlu, taş evleriyle ünlü Alaçatı'nın bir turizm markası haline gelmesi sonrası İzmir genelinde taş ev modasının başladığına dikkati çekti.



Bugüne kadar değer biçilmeyen oturulamaz durumdaki taş evlerin artık yüksek fiyatlarla satışa çıktığını anlatan Güleroğlu, şehir merkezinde site içinde lüks daire fiyatına Urla'nın köylerinde sadece duvarları olan taş evlerin satıldığını söyledi.



Urla merkezinde geçirdiği yangından sonra uzun süredir oturulamaz durumdaki iki katlı bahçeli bir taş ev için 750 bin lira, Gülbahçe ve Barbaros köylerinde sadece duvarları ayakta olan binalar için 300 bin lira istendiğini dile getiren Güleroğlu, "Dışarıdan bakıldığında harap bir ev gibi görünse de aslına uygun bir şekilde restore edilirse çok daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Restore edilen taş evler 1,5 ile 2 milyon lira arasında. İlçedeki bazı lokasyonlarda 4 milyon liraya kadar bu şekilde gayrimenkul bulunabiliyor." dedi.