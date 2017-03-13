Ege'de Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Akhisar'ı 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 83. dakikada N'Doye, 77. dakikada penaltıdan Uğur Demirok kaydetti. Akhisar Belediyespor'un tek gollünü ise 11. dakikada Cikalleshi attı.



Trabzonspor bu galibiyetle puanını 38'e çıkarırken, Akhisar Belediyespor 27 puanda kaldı.



Bordo-mavili ekip gelecek hafta ligde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediyespor ise gelecek hafta Adanaspor ile karşılaşacak.