Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 220 kişi yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu 220 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
Kırşehir'de eroin operasyonu Kırşehir'de kamyonetin yakıt deposunda 30 kilogram eroin bulundu. Gündem
Kırşehir'de eroin operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a... Gündem
Eskişehir'de şehit mezarlarının bakımı yapıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, il genelinde şehitlerimizin kabir bakımları yapıldı. Gündem
PYD/PKK'nın 'Afrin Hastanesi' yalanı görüntülerle ortaya çıkarıldı TSK tarafından vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların... Gündem