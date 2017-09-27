Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik mobil radarı, Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 17'si çocuk 38 göçmen yakalandı.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.