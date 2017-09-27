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27 Eylül 2017 09:38 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2017 09:40

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı, Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup göçmen tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, Suriye uyruklu 17'si çocuk 38 göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Etiketler: izmirsahil güvenlik


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