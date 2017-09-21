Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarında şüphe üzerine fiber teknede bulunanları durdurdu.



Teknede yapılan aramada, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 18 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı.



Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler ile organizatör, daha sonra Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edilirken, organizatör adli makamlara sevk edildi.