Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 Suriyeli yakalandı.

Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 46 kişi yakalandı.



Bir grubun lastik botla Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek üzere denize açıldığı istihbaratını alan sahil güvenlik ekipleri, operasyon düzenledi.



Ekipler, durdurdukları bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı.



Çeşme Limanı'na çekilen bottaki sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.



Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.