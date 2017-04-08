Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkamaya çalışan 44 kaçak göçmen, denize açıldıkları lastik botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Pamucak sahili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmeni tespit edince harekete geçti.



Ekipler, içinde 42 Suriyeli sığınmacı ve 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin olduğu botu durdurdu.



Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.