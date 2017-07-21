Ege Denizi'nde 6,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve 4,6 arasında olan 40 artçı sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nin Gökova Körfezi'nde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3 ve 4,6 arasında olan 40 artçı sarsıntı meydana geldi.



DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde güncellenen bilgilere göre, Gökova Körfezi'nde saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Depremin ardından bölgede merkez üssü Ege Denizi ve Gökova Körfezi olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi.



Bölgede, saat 01.37'den 06.13'e kadar büyüklüğü 3 ve 4,6 arasında toplam 40 artçı sarsıntı meydana geldi.











