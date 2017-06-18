Ege Denizi'nde 20 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen bir sürat teknesini Görecek Adası'nın güneyinde durdurdu.



Bir Türk şahsın kontrolündeki teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19'u Suriye, biri Pakistan uyruklu toplam 20 kişi belirlendi.



Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştıkları belirtilen kaçaklar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilerek, buradaki işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabacılar Bürosuna teslim edildi.



Kaçak geçişle ilgisi olduğu değerlendirilen Türk kişi ise gözaltına alındı.