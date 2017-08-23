Ege Denizi'nde 16 kaçak yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 16 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece saatlerinde Bodrum'un Bitez önlerindeki bir teknede bir grup kaçağın olduğunu fark ederek harekete geçti.



Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları öğrenilen ve aralarında çocuk ve kadınların da olduğu İran ve Suriye uyruklu 16 kaçak yakalandı.



Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçaklara yiyecek verilerek ihtiyaçları giderildi.



Yakalanan kaçaklar işlemleri için, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.