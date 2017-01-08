Ege Bölgesi'nde kar hayatı olumsuz etkiledi

Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Ovacık, Altınoluk, Akpınar, İğdeli, Sarısu, Emenler, Taşlıyatak, Ozan, Mavidere ve Yukarıkonak mahallelerine bağlanan yollar ulaşıma kapandı.



Ödemiş'in Horzum, Gölcük ve Bozdağ mahalleleri, Tire'nin Cambazlı, Güme, Somak, Küçük Kemerdere, Büyük Kemerdere ve Çukurköy mahalleleri ve Bayındır'ın Alankıyı mevkisine ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Denizli'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.



Karayolları ekipleri, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde etkili kar yağışından dolayı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken trafik ekipleri de oluşturulan kontrol noktalarında sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.



Manisa'nın Akhisar ilçesi Gelenbe mevkisinde ise tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.



Tır ve kamyonlar, Gelenbe çıkışındaki dinlenme tesislerinde ve akaryakıt istasyonlarında park halinde bekliyor.