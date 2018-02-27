Efsane program Popstar 2018 hangi kanalda olacak

Hepimizin severek izlediği Popstar yeniden başlıyor! Jüriden ilk kare geldi.

14 Mart'ta izleyiciyle buluşacak olan Popstar yarışmasının jürileri Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo oldu. Jüri üyeleri İstanbul seçmelerine başladı.

Türk televizyon tarihinin sevilen şarkı yarışmalarından Popstar, 14 Mart'ta Kanal D'de seyircisiyle buluşacak. Akgün Otel'de gerçekleşen İstanbul elemelerinde 16 saat boyunca adayları dinleyen Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. "Her şey tatlı başlasın" diyen sanatçılar, birlikte pasta kesti.

15 YIL ÖNCE DE DENİZ SEKİ JÜRİ ÜYESİYDİ



Popstar'a 15 yıl önce, 2003'te başlamıştık" diyen Seki, "Herkes çok profesyonel. Reytingimiz bol olur inşallah" şeklinde konuştu.

Kafasındaki bigudilerle dikkat çeken Ersoy, "Deli saraylı oldum" sözleriyle arkadaşlarını güldürdü. Can Bonomo ise "Bu jürinin bir parçası olmak benim için büyük şans" açıklamasını yaptı. Programın sunuculuğunu Osmantan Erkır üstleniyor

Kaynak: ajanslar