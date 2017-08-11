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11 Ağustos 2017 21:16 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 21:18

Efsane Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu

Londra'da kaldıkları otelde karşılaşan Bolt ve Ramil Guliyev , bir süre sohbet etti.

Efsane Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu

Ramil, Bolt'u kariyerinin son yarışında kazandığı bronz madalya için tebrik ederken, Bolt da Ramil'e"Unvanını korumanı dilerim. Ülken ve senin adına çok sevindim" dedi.

Ramil Guliyev'in lider olarak tamamladığı 200 metrede son 4 senenin şampiyonu olan Bolt, yaklaşık 1 hafta önce bireysel olarak kariyerinin son yarışına çıkmış ve 9.95'lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Etiketler: atletizmRamil Guliyevbolt


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