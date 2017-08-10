Edremit Kitap Fuarı

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen fuar kapsamında söyleşiye katıldı.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''Bu Cumhuriyet'in, sarsılmaz değerleriyle sonsuza kadar ay yıldızlı bayrağımız altında yaşadığını, yaşayacağını sadece Türkiye değil, bütün dünya görecektir.'' dedi.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Zeytinli Altınkum Meydanı'nda "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla düzenlenen kitap fuarında bir söyleşiye katılan Hamzaçebi, gündeme ilişkin bazı konularda değerlendirmelerde bulundu.



Hamzaçebi, bundan sonraki ilk genel seçimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçileceğini hatırlattı.



Türkiye'nin ciddi bir anayasa tecrübesine sahip olduğunu belirten Hamzaçebi, şunları kaydetti:



"Sistemler kolay oluşmuyor, gelenekler kolay oluşmuyor. Mustafa Kemal Atatürk, anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiğinde, o meclisimiz onu kabul ettiğinde, 1924 Anayasası'nı kabul ettiğinde bir gelenekten hareket etti. Türkiye'de 1876 tarihinde Kanuni Esasi ile kabul edilmiş bir parlamenter sistem vardı. TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu tecrübeden hareketle Türkiye'yi tekrar parlamenter sistemle yoluna devam etmesi konusunda bir adımla Türkiye'ye önderlik etti."



Hamzaçebi, parlamenter sisteminin Türkiye için bir gelenek olduğunu söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna değinen Hamzaçebi, "Bu topraklarda 20'nci yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği o Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. 'Yeni bir devlet kuruyoruz' diyenler söylediklerinin altında kalacak. Bu Cumhuriyet'in, sarsılmaz değerleriyle sonsuza kadar ay yıldızlı bayrağımız altında yaşadığını, yaşayacağını sadece Türkiye değil, bütün dünya görecektir." diye konuştu.