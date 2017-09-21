"Edremit Çizik Yeşil Zeytini" AB yolunda

'Menşe işaret olarak tescili yapılan Edremit Çizik Yeşil Zeytini'nin coğrafi işaretle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması, bizler için önemli. 'Edremit Yeşil Çizik Zeytini' ibareli coğrafi işaretin AB başvurusu için hazırlıkları son aşamaya geldi.'

Edremit Körfezi'ne özel "Edremit Çizik Yeşil Zeytini", Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretli olarak tescil edilmesi için Türkiye Odalar Birliği ve Borsalar Birliği (TOBB) coğrafi işaret danışmanları tarafından denetlendi. Denetimin ardından hazırlanan rapor, AB komisyonuna sunulmak için başvuru dosyasına eklendi.



Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, odada gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilçenin zeytin ve zeytinyağı sektöründe etkili rol oynadığını söyledi.



"Edremit Yeşil Çizik Zeytini" ibareli coğrafi işaretin 2014'te Edremit Ticaret Odası tarafından alındığını anımsatan Salon, "Menşe işaret olarak tescili yapılan Edremit Çizik Yeşil Zeytini'nin coğrafi işaretle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bizler için önemli. 'Edremit Yeşil Çizik Zeytini' ibareli coğrafi işaretin AB başvurusu için hazırlıkları son aşamaya geldi. İlk defa ürünün iç denetimi yapılarak, denetim raporu başvuru dosyasına eklenecek ve AB komisyonuna sunulacak. İlk kez bir zeytin çeşidi olarak AB komisyonuna başvuru yapmanın ayrıcalığı taşıyoruz." diye konuştu.



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Balıkesir Temsilcisi Uğur Erdoğan da Edremit Yeşil Çizik Zeytini için coğrafi ürün işaretlemesinin denetimlerinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Denetimlerde, bu ürünün yöresel lezzet olduğuna dair coğrafi işaret tescil belgesindeki özelliklerin yürütülüp yürütülmediğini inceliyoruz. Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Edremit Körfezi yöresinin havasından, suyundan, toprağından beslenen bir tür. Belli şartlar altında salamurası, asitliliği düzenlenerek elde edilen ürün, 'Edremit Yeşil Çizik Zeytini' oluyor. Bunu bir başka yörede elde ettiğinizde aynı lezzeti alamayabiliyorsunuz. Zaten başka bölgede yetiştirilen üründen aynı tadı alamadığınız için 'Edremit Yeşil Çizik Zeytini' şöhret yapmış durumda. Aynı zeytin varyetesini bir başka yörede ekebilirsiniz ve onunla da aynı mamulü yapabilirsiniz ama bu yörenin tadını, bu yöredeki zeytinin tadını tutmaz."



Toplantı sonunda üreticileri gezen TOBB coğrafi işaret danışmanları, ürünlerin tescil belgesindeki şartnameye uygunluklarını kontrol etti.