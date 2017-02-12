EDOK Komutanının kaçırılması iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin, iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) olan Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36'şar yıl, 5 şüpheli hakkında 21'er yıl hapis cezası istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe teşebbüsünün önemli unsurlarından birinin üst düzey kamu görevlisi ve komutanlara yönelik gerçekleştirilen derdest etme ve alıkoyma eylemleri olduğu belirtilerek, buradaki amacın darbe teşebbüsüne karşı koyacak unsurları ortadan kaldırmak suretiyle teşebbüsü başarılı kılacak ilk adımı atmak olduğu kaydedildi.



Derdest edilecek isimlerin darbe teşebbüsünden günlerce önce belirlenerek, planlamalarının da önceden yapıldığı anlatılan iddianamede, darbe teşebbüsünün başladığı anda, eş zamanlı olarak kaçırma planlarının da uygulamaya konulduğu bildirildi.



"TÜM YETKİLERİNİ SONUNA KADAR KÖTÜYE KULLANMIŞTIR"



Suikast, kaçırma planları ve eylemlerinin darbeye teşebbüs amaç suçunun oluşumuna yeterli ve elverişli araç suç niteliği taşıdığı belirtilen iddianamede, şöyle denildi:



"EDOK Komutanı müşteki Başoğlu'nun zorla derdest edilerek alıkonulması eyleminin diğer girişimlerin aksine başarılı olmasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanının planlama ve icra aşamalarına iştiraki en önemli etmendir. Zira müşteki EDOK Komutanının resmi konutu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının sorumluluk bölgesinde yer almaktadır. Müştekinin gece yarısı konutundan alınması planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Tüm olaylar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı sorumluluk bölgesinde cereyan etmiştir. Muhafız Alay Komutanı planın uygulamaya konması ve başarılı olması için tüm yetkilerini sonuna kadar kötüye kullanmıştır. Devletin yetkili organlarınca kendisine tevdi edilen 'muhafız olma' görevini tam tersine çevirerek, konutu kendi sorumluluk alanında bulunan EDOK Komutanı müştekinin zorla derdest edilerek alıkonulmasını sağlamıştır."



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturmanın başka dosya üzerinden devam ettiği bildirilen iddianamede, şüpheliler Abdullah Yılmaz, Eyyüp Baloğlu, Tuna Han Ata, Selami Darcan, Atahan Tatar, Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Bu şüphelilerle ilgili ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından 36'şar yıl hapis cezası istendi.



İddianamede, şüpheliler Muhsin Kutsi Barış, Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer ve Adem Parlak hakkında darbe suçuna yönelik ayrıca iddianame hazırlandığı belirtilerek, bu dosyada "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler Nuh Altınsoy, Uğur Karaca, Yavuz Sezer'in halen firari oldukları belirtildi.



İddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, amacı, yönetim modeli ve darbe teşebbüsüyle örgüt arasındaki bağlantı da anlatıldı.



